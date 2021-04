LESKOVČANKI PRETE ZAPLENOOM IMOVINE: Iz stana u vlasništvu grada se iselila pre 9 godina, a računi stižu TREBA DA PLATI TUĐI NEMAR

Dragana Vukajlović iz Leskovca, kojoj prete izvršitelji zaplenom imovine zbog duga za struju u stanu iz koga se iselila pre 9 godina, u novom je šoku jer je posetom tog stana ustanovila da u njemu niko ne živi, ali je zatekla novi račun za struju na njeno ime, pa je od stresa zavrišla u urgetnom centru.

Ilustracija foto: Shutter

Reč je o stanu grada Leskovca kojim gazduju preduzeće „Dom“. Kada se Dragana iz njega samovoljno iselila pre 9 godina paltila je poslednji račin za utrošenu struju, pokušala sama da odjavi strujomer sa svog imena, ali su joj u Elektrodistibuciji rekli da to može da učini samo vlasnik. Pošto vlasnik nije ni do danas izbrisao njemo ime, računi su nastavili da stižu, a izvršitelji prete da će joj na ime duga koji nije ona načinila, oduzeti imovinu, o čemu smo pisali nedavno, navodi Jugmedia.rs.

„Juče sam rešila da konačno odem do tog stana u Radničkoj ulici i šokirala sam. Na vratima sam zatekla još jedan račun na blizu 14.000 dinara. Zvonila sam i lupala na vrata, ali ih niko nije otvorio. Moje bivše komšije rekle su su mi da u njemu niko ne živi i da su videle samo jedan kauč, odnosno, da neko povremeno dolazi u njega. Pitam se čemu i kome zapravo služi taj stan?“, pita se Dragana koja je sinoć od stresa završila na urgetnom centru.

U poslednjih nedelju dana ona je, zapravo, više puta zatražila pomoć lekara.

„Tri puta za nedelju dana sam završila ili na hitnoj ili na urgentnoj službi od stresova. Oni će me ubiti, definivno, jer ja ne želim da plaćam za tuđe greške, za tuđi nemar i nerad i zbog tuđeg inata, a kako vidim oni ne žele da plate svoje račune i da me definitvno odjave sa tog brojila, pa ću na kraju, iapk, platiti ja i to svojim životom“, očajna je ova žena.

Ilustracija foto: Shutterstock

Posle njenog iseljenja iz stana, kada je pred službenikom „Doma“ izvršila primopredaju i dala im kopije svih izmirenih dugovanja, Dragana se više nije zanimila za sudbinu stana. No, pre 8 meseci pronašao je u novom stanu izvršitelji uz sudsko rešenje i najavom da će joj zapleniti imovinu. Iako je sve pokušala da dokaže da računi nisu njeni, a nadležni u „Domu“ to ne negiraju, i posle izvršitelja stigla su još tri računa na iznose od 20.000, 15.000 i najnoviji od 14.000 dinara.

Iako je direktor „Doma“ kazao da stan u kome je stanovala Dragana Vukajlović nije vlasništvo tog preduzeća već grada Leskovca, iz gradske uprave se do sada o ovom slučaju niko nije oglasio.

(Kurir.rs/Jugmedia.rs. M.Ivanović)