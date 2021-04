GREJANJE PRODUŽENO DO ĐURĐEVDANA: JKP Gradska toplana obradovala Kruševljane

JKP “Gradska toplana” još jednom je obradovala stanovnike Kruševca. Zbog niskih temperature u jutarnjim i večernjim satima, a povodom predstojećih Vaskršnjih i prvomajskih praznika produžila je grejanje do 6. maja.

Zbog predstojećih Vaskršnjih i8 prvomajskih praznika i još uvek niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima, grejna sezona u Kruševcu produžena je do 6. maja. Jovana Dimitrijević, PR menadžerka ovog javnog preduzeća, podseća da je isporuka topolotne energije produžena od 15. aprila do do 1. maja, ali da će topli radijatori biti i do Đurđevdana. – Rukovodstvo Toplane odlučilo je da ove godine grejnu sezonu produži do 6. maja, zbog još uvek niskih temperatura u jutarnjim satima, predstojećih praznika ali i kompletne epidemiološke situacije zbog koje građani više vremena provode u svojim stanovima.

Intenzitet grejanja neće biti isti kao tokom zimskog perioda i prilagođavaće se dnevnim temperaturama, kaže pi ar menadžerka. Kruševačka Gradska toplana opslužuje oko 8.500 potrošača, kao i brojne ustanove, škole, vrtiće i preduzeća.

Kurir.rs/Ž. M.