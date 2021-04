IGOR MIROVIĆ NA PRAVO MESTO POSTAVIO OSILJENOG PROFESORA: Ti nemaš nikakve šanse uz svu podršku licemera i pokvarenjaka

Mirović se oglasio na društvenoj mreži Instagram nakon što je objavljena najava o gostovanju Bojana Pajtića u emisiji degutantnog sadržaja "Dobar loš zao", sa još bezobraznijim naslovom - "SNS čini polusvet i mafija".

- Profesor Bojan Pajtić, sudeći prema najavi, osilio se do krajnjih granica što se i moglo očekivati. Sve kriminalne afere su oproštene. Razvojna banka, Fond za nove tehnologije sa 104 krivične prijave, desetak proneverenih poslova širom Vojvodine i drugo. I on sada govori o SNS na najgori mogući način. Tome je doprinelo i to što su njegovi najbliži saradnici danas u vlasti u svim strukturama - vlade, univerzitet, policija, tužilaštvo, sud, novinari. Tu je sada i Neša Peša koga smo mi predložili na najviše mesto, čuveni Dušan Elezović koji je sve organizovao iz Senke, profesori koji odjednom postaju članovi vladajućih partija i političari koji pretrčavaju i postaju veliki i ugledni nosioci javnih funkcija, a do juče su pljuvali SNS i Profesore - napisao je Mirović.

On je dodao da će vreme pokazati ko je tokom ovih izazovnih vremena radio za ljude i kakva dela ostaju iza vladavine.

- Ipak kada sve prođe za pet ili deset godina neće biti važno ovo što pišem. Jedino će ostati dela da se uporedi šta je i kako je bilo i da se izmeri ko je više stvari uradio za ljude. Tu nećeš imati šanse uz svu podršku licemera i pokvarenjaka svih boja - žutih, plavih ili zelenih. I svih preletača i nikogovića zajedno. Zato te večeras i neću gledati i neću slušati tvoje izmišljotine jer sam siguran da gubiš - zaključio je Mirović.