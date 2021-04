SITUACIJA SA KORONA VIRUSOM U LOZNICI: Za 6 dana 15 preminulih pacijenata

LOZNICA - Loše vesti neprekidno već danima stižu sa kovid odeljenja lozničke Opšte bolnice gde uprkos naporima medicinskog osoblja koronavirus nastavlja da uzima danak u ljudskim životima.

U sredu su preminula još tri kovid pacijenta pa je za poslednjih šest dana od posledica zaražavanja korona virusom ugašeno čak petnaest života. Crni niz se ne prekida i odneo je dvadeset i sedam života u samo trinaest dana, a od početka pandemije preminula su 192 kovid pacijenta.

U bolnici kažu da hospitalizuju pacijente koji imaju teške kliničke slike, njima su potrebni veliki protoci kiseonika koji se i dalje troši u velikim količinama i doprema svakodnevno. Objašnjavaju i da preminuli kovid pacijenti jesu već imali i druge bolesti, ali da brine što je sve više među njima mlađih osoba, u pedesetim, pa i četrdesetim godinama.

Brojke su juče opet otišle na gore pa je u Trijažnom centru Doma zdravlja "Dr Milenko Marin" obavljeno 166 pregleda, 24 više nego dan pre, osoba sa akutnim respiratornim tegobama, a svaka sedma, njih 49, došla je kod doktora prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na kovid infekciju, dok su ostali bili na kontrolnim pregledima. Služba za radiološku dijagnostiku primila je 121 pacijenta i posle radiografija pluća dijagnostikovano je četrnaest novih pneumonija, a 45 pacijenata je iz trijažne ambulante upućeno infektologu na dodatni pregled, U ambulanti Infektivnog odeljenja primljena su 74 pacijenta, a za njih dvanaest to je bio prvi pregled.

Trenutno se na kovid odeljenjima nalazi 117 pacijenata, tri više nego u sredu, na neinvazivnoj mehaničkoj ventilaciji su tri osobe, a dve na invazivnoj. U lozničkom kraju nastavlja se imunizacija stanovništva protiv kovida -19. Bez zakazivanja će i danas srpski i strani državljani sa stalnim boravištem u Srbiji moći da prime Fajzer, Sputnjik V ili Sinofarm vakcinu. Vakcinisanje je organizovano u Domu zdravlja u Loznici i ambulanti u Lešnici od 8 do 19 časova, Banji Koviljači od 8 do 14, Dragincu od 8 do 13 časova, Koreniti od 8 do 10.30 i Brezjaku od 11 do 14 časova.

