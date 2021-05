Vučević: Imamo sve - i vakcine, i stručnjake i plan i želju da ubrzamo vakcinaciju i tako konačno uđemo u mirniju fazu!

"Dragi Novosađani, već u srede od 10 časova krećemo sa vakcinacijom u tržnim centru Promenada", najavio je na svom Instagram profilu gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.

- Brendiraćemo i jedan autobus "GSP" da se krećemo po gradu i vakcinišemo što više građana, naravno, vodićemo računa i o malim opštinama u okruženju. Procenat vakcinisanih u gradu je sada na oko 40 odsto, ali to nije dovoljno, broj je mali posebno u ranjivoj populaciji od 50 do 59 godina, i tu nisam zadovoljan postignutim. Prosto mi je neverovatno da uprkos apelu lekara, koji su na izmaku snage, uprkos tome što znamo koliko nas vakcina štiti, mi se i dalje ne vakcinišemo u potrebnom broju. Stranci dolaze da se zaštite, a mi ignorišemo spas za sopstveno zdravlje! Hajde da damo sebi drugu šansu! Imamo sve - i vakcine, i stručnjake i plan i želju da ubrzamo vakcinaciju i tako konačno uđemo u mirniju fazu. Čeka nas naše divno novosadsko leto, hajde da ne dozvolimo kovidu da ga ponovo pokvari! - istakao je on.