PRELEŽAO KORONU PA ULEPŠAO KIKINDSKU BOLNICU: Milinko posadio cveće u bolničke žardinjere, pomagali mu unuk i sugrađanka (FOTO)

Da dobri ljudi još uvek postoje potvrđuje gest Milinka Arsenova koji je osvojio srca medicinskih radnika kikindske bolnice, pacijenata, ali i velikog broja sugrađana.

Nakon preležanog kovida, Arsenov je oplemenio opustele žardinjere ispred ove zdravstvene ustanove, ali i unutar bolničkog kruga. Da osmisli i realizuje ovu građansku inicijativu došao je nakon što se izborio sa virusom korona.

foto: Kurir/S.U.

- Po izlasku iz bolnice, nakon kontrole, dok sam čekao ćerku, slikao sam žardinjere pune pikavaca. Fotografije su završile na društvenim mrežama, kao i moj poziv sugrađanima da nešto uradimo. Što bi mladi rekli, mreže su se usijale. Cveće su donirali Radovam Kokot i Smiljana Slavnić, a zemlju Nikola Filipović - priča Arsenov i nastavlja:

foto: Kurir/S.U.

- Kad je u dogovoreno vreme cveće trebalo da posadimo, četvorogodišnjem unuku Dušanu i meni je pomogla samo naša sugrađanka Ivana Markov. Žena je u sedmom mesecu trudnoće, ali je to nije sprečilo da dođe. Nije to bio neki veliki posao. Nas troje smo posadili cveće ispred i unutar bolničkog kruga, ali sam iskreno očekivao da će nam se još neko priključiti. Objava o mojoj nameri da posadim cveće dobila je više od od 300 lajkova. Kad smo posao završili i posadili cveće, post sa fotografijama žardinjera u kojima više ne bujaju opušci nego sveće, dobila je 1.000 lajkova. Mislim da i to dovoljno govori o svemu- iskren je Arsenov.

foto: Privatna Arhiva

On priznaje da bi ga najviše obradovalo ako bi ovaj primer inspirisao Kikinđane da urade nešto slično:

- Ne obazirem se na zlurade komentare u kojima dokoni konstatuju da sam se prihvatio zaludnog posla jer će neko, pre ili kasnije, cveće da počupa. Verujem da dobrih ljudi ima više i da su zlonamerni u manjini. Potrebno je samo malo dobre volje, zar ne? Nije mi bilo teško da na Veliki petak dođem i zalijem cveće - kaže Arsenov.

foto: Privatna Arhiva

Ima novu ideju

- Nakon praznika planiramo da nastavimo sadnju sveća, ali već imam novu ideju. Predložiću nadležnima da dodatno oplemenimo deo čuvene kikindske ulice generala Drapšina, koja je uvrštena među 50 najlepših na svetu. Konkretno, smatran da bi, tamo gde je moguće, mogli da se posade cveće i trava, a oko svakog stabla stavi malč- kaže Arsenov.

(Kurir.rs/S.U.)