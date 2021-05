NAPUSTILI AMERIKU I ŠVEDSKU ZBOG ŽIVOTA NA SELU! Vlada i Dunja o povratku u Srbiju: Prijatelji su nas osuđivali a sad trče kod nas

Da bogatstvo i novac nisu garant za sreću potvrđuju Vladimir i Dunja koji su američki san i švedsku sigurnost bez imalo razmišljanja zamenili za zlatarske vrleti.

foto: Kurir Televizija

Netaknuta priroda i čist vazduh na nadmorskoj visini od 1100 metara učinili su da se zaljube u ovaj kraj i beogradski asfalt zamene zemljanim seoskim putem.

- Spontano smo sami od sebe ostali ovde. Mnogo nam je lepše ovde u svakom smislu, to nije bilo nešto da mi kao sednemo i pričamo o tome da živimo ovde, samo se to desilo. Ovde čovek leči dušu - rekao je Vladimir.

foto: Kurir Televizija

- Kada smo rekli da želimo da ostanemo, naši prijatelji su pričali da ćemo se vratiti do prvog snega i oni su bili ubeđeni da ćemo se vratiti. A sad smo došli do toga da oni svaki odmor koriste da dođu kod nas. Nije tačno da na selu mora da se živi kao što se nekada živelo, nije tako teško kao što pričaju. Sve što napravimo, mi to prodamo kroz dve nedelje - ispričala je Dunja.

foto: Kurir Televizija

Do Dunje i Vlada se dolazi šumskim putem, uživaju u životu na selu i odlučili su da budu pioniri u načinu uzgoja povrća.

foto: Kurir Televizija

Kurir.rs/M.L.

OVDE MOŽETE PRATITI UŽIVO KURIR TELEVIZIJU

Bonus video:

02:09 NAJBOLJI NAČIN DA SE ZAŠTITITE OD KRPELJA: Samo par kapi ulja tera bube i napasti DALEKO od vas