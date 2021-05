OVAJ GRAD U SRBIJI ZOVU "MALI PARIZ"! Istok naše zemlje najveće IZNENAĐENJE za turiste

Usled pojave korona virusa, i nemogućnosti ljudi da putuju van Srbije, dosta je onih koji su svoje odmore proveli u našoj zemlji.

Ima onih koji su tek kada su bili primorani, shavatili kakve sve lepote naša zemlja ima da nam ponudi. Ali da li su i srpski ugostitelji umeli da balansiraju ili su samo želeli da ovu priliku iskoriste da više zarade?

O svemu ovome danas govorila je Valentina Lipovac iz Udruženja turističkih agencija Srbije.

- Prošle godine nismo imali nikakav izbor i normalno je da, s obzirom na to da je bio "skučen" prostor na koji smo mogli da idemo, ljudi su iskoristili priliku da naplate to dobro. Ove godine će se to inovelisati prirodnom selekcijom. Već se otvaraju granice, tako da će oni, koji su prošle godine kratkoročno profitirali, smatramo da ove godine neće - kaže Valentina Lipovac i dodaje koji su najveći nedostaci našeg turizma.

- Naš domaći turizam nije obraćao pažnju na ljude sa invaliditetom. To su ljudi koji imaju potrebe kao i svi drugi, a 90 odsto naših staza koje vode do određenih lokaliteta nisu bezbedne. To su neki najveći nedostaci srpskog turizma - kaže Valentina.

Drugo, ne možete da otvorite objekat da primate 10 punih autobusa, a da imate dva toaleta - dodaje Valentina.

Kao najpopularnije destinacije u Srbiji izdvaja gradove poput Niša, Valjeva, Subotice i Novog Sada, a ono što ni stranci nisu zaobišli prošle godine je i Đavolja varoš, impresivne tvrđave u Srbiji, Mećavnik i Mokra gora.

A ono sa čime smo se tek sada upoznali jesu lepote istočne Srbije.

- Vlasinsko jezero sa predivnim plutajućim ostrvima, Pirot, koji sa pravom nosi epitet "mali Pariz", istočna Srbija je pravo otkriće godine - kaže Valentina.

