U VRANJU PRIMEĆEN POVEĆAN BROJ ONIH KOJI SE IMUNIZUJU: Danas vakcinacija i revakcinacija zaposlenih u JP Pošta Srbije

Mobilne ekipe za masovnu vakcinaciju stanovništva Zdravstvenog centra Vranje danas su u JP Pošta Srbije - filijale u Vranju realizovale reavkcinaciju i vakcinaciju zaposlenih Fajzerovom i kineskom vakcinom Sinofarm u ovom preduzeću.

Revakcinacija se danas radi i u seoskim sredinama u Vrtogošu, Ćukovcu, Crnom Lugu.

- Ono što je novina i ono što ovom prilikom želimo da istaknemo je da osobe uzrasta 16 i 17 godina mogu da se vakcinišu Fajzerovom vakcinom protiv Kovida 19 , na osnovu odluke Stručnog komiteta za imunizaciju. Prema zaključku Stručnog komiteta za imunizaciju, osobe uzrasta 16 i 17 godina mogu da se vakcinišu Fajzerovom vakcinom protiv Kovida 19, po preporuci nadležnog pedijatra, pri čemu obrazac saglasnosti za vakcinaciju potpisuje lice koje se vakciniše u skladu sa Zakonom o pravima pacijenata. Vakcina se daje intramuskularno u dve doze, sa razmakom od tri nedelje - objasnila je direktorka Zdravstvenog centra Vranje, dr Ljiljana Antić.

foto: Kurir/T.S.

- Očekujemo dozvolu Ministarstva zdravlja kako bi građanima omogućili vakcinaciju na punktu koji će im biti široko dostupan i bez zakazivanja. Jer vakcinacijom i globalnom imunizacijom jedino možemo da pobedimo Kovid 19. Poštovanje epidemiloških mera, držanje distance su mere sa kojima smo se borili protiv virusa na samom početku ove bespoštedne borbe duže od godinu dana, a sada smo krenuli u direktni rat i u borbu sa Kovidom 19, vakcinacijom i jedino vakcinacijom od 60 do 70 posto naših građana moći ćemo da postignemo kolektivni imunitet i pobedimo Kovid 19 - rekla je direktorka Zdravstvenog centra Vranje, dr Ljiljana Antić.

Ona je naglasila da je već primetan povećan broj prvih doza onih koji se odlučuju da se vakcinišu i koje će država da nagradi za pokazanu društvenu odgovornost, kao i sve one građane koji su se već vakcinisali, ali i one koji će do kraja maja primiti prvu dozu širokog spektra dostupnih vakcina.

- Razlozi za vakcinaciju su brojni. Država je obezbedila dovoljan broj vakcina. Građani mogu da biraju vakcine. Vakcinacija se odvija u kontinuitetu. Sve vakcine su dobre. Nakon vakcinacije reakcije su u vidu zanemarljivih lokalnih efekata, nije bilo zabeležnih ozbiljnih problema. Ono što je takođe najvažnije kod vakcinacije je da smanjimo teške oblike Kovida19, da nemamo smrtnih ishoda i da za naše pacijente koji su preležali Kovid 19 neće biti težih promena i ti ljudi nakon preležane bolesti neće ostati sa posledicama koje će remetiti njihovo zdravlje i remetiti njihov normalan život - naglasila je dr Ljiljana Antić i opet se osvrnula na veliku odgovornost koju Zdravstveni centar Vranje ima i kada je u pitanju organizacija vakcinacije za građane drugih država: Ona je za sutra najavila dolazak građana Republike Severne Makedonije, na revakcinaciju i vakcinaciju.

Zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću u mogućnosti smo da vakcinišemo i građane susednih država, tako da već sutra u Sportskoj hali na revakcinaciju i vakcinaciju dolaze građani Republike Severne Makedonije, gde svaki njihov dolazak i zainteresovanost koju oni pokazuju za vakcinaciju za nas predstavljaju još veći podstrek. Podstrek da sa našim građanima, naše države, imunizacijom što pre ostvarimo kolektivni imunitet i da se time što ćemo spasiti živote da se zapravo vratimo životu!

(Kurir.rs/T. S.)