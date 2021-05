MAKEDONCIMA DAR OD BOGA: Južni susedi oduševljeni posle vakcinacinacije u Vranju (FOTO)

U Vranju je danas prvom dozom ruske vakcine Sputnjik V vakcinisano oko 250 građana Republike Severne Makedonije.

U isto vreme odvija se vakcinacija i revakcinacija građana Vranja.

Zaključno sa današnjim danom u Vranju je do sada vakcinisano više od 1.000 građana Republike Severne Makedonije.

Oduševljeni su prijemom na koji su naišli: "Za nas ovo je dar od Boga", samo su neki od komentara.

foto: Kurir/T.S.

Glavni vakcinalni punkt je u Sportskoj hali međutim za sve naše građane sa ozbiljnim zdravstvenim problemima, građani se upućuju u Službu medicine rada gde su im dostupni lekari specijalisti koji će ih pregledati i dati odobrenje za vakcinaciju, istakla je direktorka ZC Vranje dr Ljiljana Antić.

Dr Antić se zahvalila predstavnicima medija koji su podržali kampanju Zdravstvenog centra Vranje da se građanima ukaže na značaj vakcinacije.

"Poverenje Ministarstva zdravlja u Zdravstveni centar Vranje pokazalo se opravdanim i u Vranju je poput velikih gradova u Srbiji kao što je to u Beogradu i Nišu, oformljen jedan vakcinalni punkt gde se vakcinacija državljana susednih zemalja odvija bez problema", istakla je direktorka Zdravstvenog centra Vranje, dr Ljiljana Antić odgovarajući na pitanje novinara o značaju ovakvih akcija i dodala:

"Ova akcija je vrlo važna. Politika predsednika Aleksandra Vučića je povezivanje svih naroda na Balkanu, u svakom pogledu, privrednom, ekonomskom, te su solidarnost i humanost naše države i spremnost Ministarstva zdravlja i našeg zdravstvenog sistema da kroz vakcinaciju naših suseda pokazali da vodimo brigu i da mislimo na očuvanje života svih ljudi sa kojima delimo istu sudbinu i suživot na ovim prostorima".

U isto vreme odvija se revakcinacija i vakcinacija naših građana koji su se prijavili na portal eUprava kao i za one koji vakcinaciju rade bez zakazivanja i prijavljivanja na portal eUprave.

"Glavni vakcinalni punkt je u Sportskoj hali, međutim za sve naše građane sa ozbiljnim zdravstvenim problemima, građani se upućuju u Službu medicine rada gde su im dostupni lekari specijalisti koji će ih pregledati i dati odobrenje za vakcinaciju. Tu pre svega mislim na ozbiljne kardiovaskularne pacijente, sa respiratornim bolestima, onkološke pacijente, građane koji imaju problem sa alergijama", objasnila je dr Ljiljana Antić i iskoristila je priliku da se zahvali predstavnicima medija koji su podržali kampanju Zdravstvenog centra Vranje da se građanima ukaže na značaj vakcinacije jer sada sa vakcinacijom iz pasivne borbe protiv Kovida 19 koju vodi cela naša država i društvo imamo aktivnu borbu i vodimo direktni rat protiv kovida 19.

foto: Kurir/T.S.

Vakcinacija što većeg broja građana u što kraćem roku je naš cilj u procentu koji obuhvata 60 do 70 odsto stanovništva i to je naš put za povratak u normalni život, sticanjem kolektivnog imuniteta. U Vranju je do danas vakcinisano oko 38.500 vakcina, od toga je vakcinu primilo oko 19 hiljada naših stanovnika a punu dozu što podrazumeva dve doze vakcine primilo je 16 hiljada građana Vranja. Vakcinacijom je direktno smanjen broj pacijenata u Kovid bolnici, danas na hospitalizaciji imamo samo 61 osobu, bilo je samo 13 prvih pregleda u ambulanti kovid bolnice dok je u ATD kovid ambulanti danas urađeno samo 43 prva pregleda. Broj pacijenata sa teškim oblicima bolesti se smanjuje ali to nikako ne sme da bude razlog za opuštanje", ukazuje na oprez i poštovanje propisanih epidemioloških mera dr Ljiljana Antić.

Grupa građana Republike Severne Makedonije je danas posebno oduševljena prijemom na koji je naišla od zdravstvenih radnika koji rade na vakcinaciji, duboko su zahvalni jer je strah prisutan i ogroman kod svih ljudi. Svesni su koliko je ovaj virus opasan, kao i posledica bolesti izazvanih virusom Kovida 19.

"Priliku za vakcinaciju ne smemo da propustimo, jer pomažemo sebi, svojim porodicama i na kraju, vakcinacija nam vraća osećaj slobode, a svi znamo kako nam je bilo čitave prošle godine", rekla je Gordana Jović Stojkovska, predsednica Nacionalnog saveta Srba u Makedoniji koja nije mogla da pronađe dovoljno reči zahvalnosti i hvale za predsednika Srbije, Aleksandra Vučića, za ljude iz Kabineta predsednika koji su pomogli organizaciju ove akcije, za rukovodstvo Zdravstvenog centra Vranje i Grad Vranje.

foto: Kurir/T.S.

Vasilka Kitanović, predsednica Srpskog kulturnog centra u Makedoniji takođe je zahvalna predsedniku Srbije, Aleksandru Vučiću i državi Srbiji, svojoj matičnoj zemlji, kako kaže, koja im je pružila šansu da se danas vakcinišu i da ne žive sa stalnim strahom od mogućeg zaražavanja.

"Ovo je veliki korak za sve Srbe u Makedoniji koji nemaju srpska dokumenta, jer u Makedoniji nema vakcina i ne znamo kada bi bio naš red za vakcinaciju. Srpski kulturni centar tokom cele godine organizuje aktivnosti kojima predstavljamo našu Srbiju i naše kulturno blago koje posedujemo kao narod, širom Makedonije. Sa vakcinacijom moći ćemo bez straha da nastavimo i svoje živote i svoju misiju razmene i širenja prijateljstva između Srpskog i naroda severne Makedonije", rekla je Vasilka Kitanović.

foto: Kurir/T.S.

"Za nas ovo je dar od Boga", kratak je i jasan bio jedan od organizatora ove akcije Miroslav Tričković, srpski odbornik u Skupštini Grada Kumanova i dodao je:

"Zahvalnost dugujemo predsedniku Aleksandru Vučiću, njegovom kabinetu na čelu sa Suzanom Vasiljević, ali i podršci i pomoći narodnog poslanika Slaviše Bulatovića, rukovodstvu Grada Vranja, direktorki Zdravstvenog centra Vranje, dr Ljiljani Antić i njenim saradnicima".

Danas je organizovana revakcinacija za korisnike Narodne kuhinje u Vranju, 27 osoba je revakcinisano. U zdravstvenoj ambulanti na Bareliću je revakcinisano 47 osoba i oko 15 će primiti prvu dozu vakcine.

Kurir.rs/T.S.