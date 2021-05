OVO ZANIMANJE JE JEDNO OD NAJOMRAŽENIJIH NA SVETU, ALI NE ZA NJEGA! Šandor je pogrebnik 24h, o jednoj stvari posebno vodi brigu

Za smrt kažu niko nije spreman, osim onih kojima je ona svakodnevica, kao u slučaju Subotičanina Šandora Kormanjoša koji već 28 godina radi kao pogrebnik.

Za njega je obavljanje ovog zanimanja najveća čast, pa stalno koristi priliku da naglasi kako ovaj posao ne bi menjao ni za šta na svetu.

"Meni se jako sviđa, iako me mnogo ljudi pita kako to mogu da radim, ali ja to mnogo volim da radim. Jako je plement posao", kaže Šandor.

On je na dužnosti 24 časa, jer kaže, smrt nikad ne spava, pa je tako i on uvek u pripravnosti - uredno obučen u svoju uniformu.

"Nije teško ni kad me noću zovu da ustanem", kaže ovaj profesionalac, koji mora da bude snalažljiv, pažljiv i u pripravnosti.

(Kurir.rs)

