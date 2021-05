NA PIJACI KILOGRAM KOŠTA I DO 800 DINARA, A OVDE SU BESPLATNE: Ako vam se jedu jagode, vrata Draganove bašte su širom otvorena

Dok cene tek pristiglog voća i povrća na pijacama i u prodavnicama paraju oblake, pa je za kilogram potrebno izdvojiti i do nekoliko stotina dinara na imanju Dragana Jovanovića iz sela Zagorica kod Topole potpuno drugačija priča.

Ovaj domaćin odlučio je da otvori vrata svoje bašte, pa svi koji žele da probaju sveže plodove mogu da dođu, naberu ih i pojedu - besplatno.

- Nije poenta da ja poklonim nekome ko će vršiti dalju prodaju ili imati neku korist od toga, već nekome čija deca žele da pojedu sočni plod jagode a nisu baš u mogućnosti da to sebi priušte. Pola kilograma jagoda ili kilogram meni neće doneti nikakvu zaradu a nečije dete će se tome obradovati, zašto onda da ne poklonim - kaže Dragan.

Na malu plantažu jagoda gde je zasađeno oko 1.000 živića, možete doći i sami ubrati jagode. Ako imate novca platite, ako nemate to je onda poklon od ovog domaćina.

- Svako ko želi može da dođe i da ubere za svoje potrebe i za decu, platiće po ceni koja je i na pijacu ako ima novca, ako nema dobiće na poklon kilogram, dva jagoda nije to nikakav problem, toliko ima svakoga dana da se nabere - naglašava Jovanović.

Prema njegovim rečima jagoda nije zahtevna voćna vrsta, brzo stiže na rod i lako se razmnožava, pa ovaj domaćin planira da proširi svoj zasad.

- Sorta je kleri, to je najzastupljenija sorta i najviše se traži na tržištu. Nismo imali nekih većih troškova oko podizanja zasada, to je klasična priprema, dobro smo nađubrili stajnjakom, napravili bankove, razvukli foliju, creva za navodnjavanje. Prostor između redova je pokriven slamom, lepo su se ubokorile, odgovaralo im je vreme i sada su stigle na prvi rod. Na svakom živiću treba da rodi oko 500 grama, ako rodi i 300 biće zadovoljavajuće. Za sledeću godinu ću razmnožiti i rasaditi još jer nema nekog velikog posla a može i da se zaradi - kazao je on.

Inače, kleri je italijanska sorta jagode veoma popularna u našoj zemlji zbog, prvenstveno zbog vrlo ranog sazrevanja i atraktivnog ploda. Prinos može da varira od 600 do 900 grama po bokoru. Sklona je dvorodnosti i dobro se prilagođava različitim sistemima gajenja. Razvija srednje krupan do krupan plod, izduženo konusnog i pravilnog oblika.

Pokožica je sjajna, crvena, delimično otporna pri berbi i transportu. Meso ploda je kvalitetno, izražene arome.

