NIŠLIJA JE BOŽJE I MEDICINSKO ČUDO: Preživeo strujni udar od 25.000 VOLTI

Goran Stanković, novinar iz Niša pre dvadeset godina preživeo je strujni udar od 25 hiljada volti kada je po novinarskom zadatku vozom krenuo put Crne Gore.

Nišlija je samo pukom srećom izbegao smrt kada je na transportnoj stanici u Krčagovu preskačući šine bio zahvaćen strujnim lukom.

Iako su prognoze lekara, zbog teških opekotina koje su zahvatile 20 odsto tela, bile pesimistične, on je preživeo.

"Završio sam sa opekotinama, izgoreo mi je deo kose, imao sam opekotine po celom telu, sve do patike koja je izgorela kako je taj strujni luk prošao kroz mene", priseća se on posledica nesreće koju je prouzrokovao voz koji je stao zbog kvara, a Goran prošao između dve kompozicije, kada je došlo do velike eksplozije i električnog pražnjenja.

Goran je u bolnicu primljen u nesvesnom staju i sa teškim opekotinama prvog i drugog stepena. Lekari nisu davali dobru prognozu, ali ga je spasilo to što mu je jedna noga bila u vazduhu.

"Bio sam sav ugljenisan u Užicu kada su došle lekarske ekipe. Procene su bile da su mi zahvaćene 2/3 tela, ali se ispostavilo da je 1/3 tela zahvaćena opekotinama prvog i drugog stepena", priseća se on kako je umesto na moru, završio na odeljenju za opekotine.

Nakon petnaestodnevnog lečenja na Odeljenju za plastičnu hirurgiju i opekotine Kliničkom centru u Beogradu koje je vodio dr Dejan Milutinović, krajnji ishod bio je pozitivan zbog toga što strujnim udarom nisu bili zahvaćeni Goranovi unutrašnji organi.

Od tada svakog 19. avgusta, na veliki praznik Preobraženje, on obeležava i slavi svoj drugi rodđendan i veruje da ga je sam Bog spasio.

(Kurir.rs)

Bonus video:

01:36 Atili iz Subotice potrebna pomoć da sagradi dom koji je izgoreo u požaru