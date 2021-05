Ukinuta vanredna situacija u Kragujevcu , zivot se vraca u normalu

Na predlog Štaba za vanredne situacije gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić ukinuo je vanrednu situaciju na teritoriji grada, koja je proglašena 27. juna prošle godine.

Štab je predložio ukidanje vanredne situacije na osnovu mišljenja Insitituta za javno zdravlje. S obzirom na aktuelnu epidemiološku situaciju na teritoriji grada Kragujevca, gde se beleži manji broj pozitivnih osoba na COVID – 19 u odnosu na broj testiranih i broj stanovnika, Institut smatra da su se stekli uslovi za ukidanje vanredne situacije.

U subotu 8. maja od 588 testiranih na korona virus bilo je pozitivno 14 građana, a u nedelju 23. Juče je testirano 296 Kragujevčana, a potvrđeno 20 novoinficiranih što je 6,76 posto u odnosu na broj uzorkovanih briseva i 0,01 posto u odnosu na broj od 180.000 stanovnika. Prvu dozu primilo je 60 330, a kompletno je vakcinisano 49 809 sugrađana.

Grad Kragujevac je pre svega zdravstvenim, ali i protivepdemijskim merama, došao do toga da ima mnogo manji broj zaraženih. Dugo smo držali treće mesto u Srbiji. Danas smo daleko ispod toga na dnevnom nivou. Iako je epidemiološka situacija stabilizovana apelujem na sve sugrađane da i dalje poštuju mere koje je propisao republički Krizni štab, rekao je gradonačelnik i komandant Štaba Nikola Dašić. Ukoliko i dalje budemo disciplinovani, uz vakcinaciju, očekujem da će se život u Kragujevcu vrlo brzo vratiti u normalu.

Zahvaljujem se svima koji su poštovali, primenjivali i kontrolisali primenu protivepidemijskih mera i tako doprineli suzbijanju loše epidemiološke slike u Kragujevcu odnosno ukidanju vanredne situacije.

Istovremeno, zahvaljujem se svim zdravstvenim radnicima, kao i sugrađanima koji su se vakcinisali i molim sve one koji nisu da pomognu svom gradu da što pre stignemo do kolektivnog imuniteta. To je jedini način da nastavimo dalje, da gradimo i razvijamo naš grad, poručio je Dašić.