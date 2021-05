TURISTI IZ SVIH KRAJEVA SVETA POHRLILI NA RTANJ DA TRAŽE VANZEMALJCE! Stanovnik DO DETALJA OPISAO bliski susret treće vrste

Priča o vanzemaljcima koji često posećuju Rtanj, stara je koliko i nedoumice o tome da li je ova planina na istoku Srbije piramida, obična planina ili ugašeni vulkan koji decenijama privlači ljubitelje mistike.

Ovde je nedavno boravio naš najbolji teniser Novak Đoković koji je poželeo da istraži Rtanj, a ekipa naše televizije zatekla je turiste pristigle čak iz Dubaija, koji tragaju za neobičnim iskustvom.

Dragoslav Milenović zvani Šou najpoznatiji je stanovnik Rtnja, koji tvrdi da je još 70-ih godina imao susret "treće vrste".

- Kada su došli, ja ne znam, samo znam da sam ja bio u komi. Šta su mi radili ja ne znam, znam samo da sam kada sam se probudio imao utisak kao da sam prošao kroz mlinsko kolo. Nema delova tela koji me nije boleo. Savršeni su, to znam sigurno i moja procena je da su visine od 2 i po do 3 metara - kaže ovaj neobični čovek i dodaje da se mi nalazimo u paralelnom svetu.

- Mi živimo uvek u paralelnom svetu, vodimo poreklo od čak 11 vrsta, kao ljudi. Kompletne potrebe naše na Zemlji mi dobijamo od njih. Oni nas usmeravaju šta ćemo raditi - kaže Šou.

Ekipa Kurir televizije ovde je srela i mistike iz svih krajeva sveta koji često dolaze na razne turističke ture.

Neretko se događa da se ovde zadrže i koji dan duže u potrazi za neobičnim pojavama.

- Čula sam da su ljudi ovde viđali neobične stvari i za mene je to fascinantno, očekujem da vidim i ja tako nešto - kaže jedna od turistkinja.

Od domaćih turista na Rtnju su najčešće planinari i ljudi koji su se uželeli odmora.

