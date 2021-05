SAVA NIKOLIĆ POLJANSKI POSTAO DOPISNI ČLAN SAIN: Samouki autentični slikar naivac iz Župe dobio značajno priznanje

Sava Nikolić Poljanski, samouki autentični slikar naivac iz Župe dobio je značajno priznanje za 50 godina umetničkog rada i stvaralaštva - postao je dopisni član Srpske akademije inovacionih nauka.

Sava Nikolić Poljanski iz Raklje kod Aleksandrovca, istaknuti župski i srpski samouki naivni slikar, svojim prirodnim talentom i radom očarao je mnogbrojne ljubitelje umetnosti i stručnjake iz Srbije i inostranstva.

foto: Ž.M.

-Od svog rođenja pa do danas on u slami nalazi smisao svoga života i stvaralaštva, jer je punih 50 godina ugrađuje u slike i na autentičan način slika svoju Župu i potkopaonički kraj. Njegov talenat i umetničko stvaralaštvo autentičnom tehnikom mozaičkog slaganja žitne slame, jedinstvene u svetu, doveli su ga do velikih galerija i muzeja širom Srbije, regiona i sveta i do prestižnog priznanja Srpske akademije inovacionih nauka – izborom za dopisnog člana Akademije rekao je profesor dr Marko Todorović, predsednik Akademije, koji je slavodobitniku uručio ovo priznanje.

Župski umetnik Sava Nikolić Poljanski, iako uzbuđen, biranim rečima se zahvalio na ovom priznanju:

-Ova nagrada je prijatna, jer su mi je dodelili ljudi koji su prepoznali moju muku, moj trud i moj rad. Oni danas sa ponosom mogu da veruju u moju budućnost da ću im sigurno pružiti mnogo više, jer oni to i zaslužujuju, zaslužuje pre svega Srbija, zaslužuje i moja vinorodna Župa, zaslužuje i moja Raklja. Jer stvarati pet decenija može nekom biti i čudno, a treba verovati da se čuda ne događaju ona se stvaraju.

foto: Ž.M.

Ovu svečanost uveličali su članovi kulturno-umetničkih društava iz Aleksandrovca, a direktor Muzeja vinarstva i vinogradarstva Župe Ivan Milićević uručio je prigodne poklone predsedniku SAIN dr Marku Todoroviću i originalnom župskom i srpskom umetniku Savi Nikoliću Poljanskom.

Kurir.rs/Ž. M.