ČAČANSKI SPAJDERMEN ATRAKCIJA ZA MALIŠANE: Draganova rikša jedinstvena u Srbiji, sad je smislio urnebesni štos KLINCI ODUŠEVLJENI

Čačak – Danima unzad centralnim ulicama grada na Moravi jezdi čudna mašina na pedale, kojom upravlja ni manje, ni više već – Spajdermen. Čačanin, Dragan Tolić, doveo je duh velikih metropola na centralne gradske ulice i u srce Srbije. Jedan je od retkih vozača koji se osmelio da vozi rikšu u našoj zemlji, a ovog proleća priredio je najmlađim sugrađanima vožnju za pamćenje.

„Deca su iznenađena i euforična, jer je mnogima od njih Spajdermen omiljeni lik, ali su ga do sada viđali samo na televiziji i u časopisima, a sada ih on lično vozi. Oduševljeni su i kasnije taj događaj prepričavaju drugarima. Desi se da tokom vožnje postavljaju mnoga simpatična pitanja, odakle sam došao, da li mogu da skočim na zgradu, imam li u rukama mrežu. Ja im na sve to strpljivo odgovaram i nadam se da im je ova vožnja izuzetan doživljaj ”, kaže za RINU Dragan.

Dragan je radio kao kuvar u jednom od lokalnih restorana, ali je odlučio da da otkaz i bude među prvim vozačima rikše u Srbiji. Do sada je postojalo nekoliko pokušaja da se aktivira elekrična rikša u Beogradu, ali oni su propali, tako da ako je verovati evidenciji ova čačanska jedina je u Srbiji, ali i u regionu.

„ Kao mali gledao sam film Džeki Čena u kom on vozi rikšu i to mi je ostalo zauvek u pamćenju i iako sam radio druge poslove, želeo sam tim da se bavim. Konačno sam se osmelio da ostvarim svoje snove, prema mojim nacrtima drug je napravio celu konstrukciju za nekih dva meseca i avantura je počela. Ljudi su na početku jako čudno reagovali kad vide rikšu u čačanskom parku. Nisu navikli na to, neki su čak i aplaudirali kad prođem nisu ni znali kako se zove pa su govorili da vozim kočiju”, kaže ovaj mladić.

Kako god zvali ovu čačansku rikšu svima je zajedničko oduševljnje kada na Gradskom trgu vide najsmejanu decu koju ovaj mladi čovek svakoga dana usrećuje vožnjom. Odelo Spajdermena nije jedino iznenađenje koje je Dragan priredio svom gradu, jer su najmlađi imali priliku da se za vreme novogodišnjih praznika provozaju sa Deda Mrazom, tako da nema sumnje da će ih tokom leta provozati neki novi omiljeni likovi.

