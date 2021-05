MILAN SMRŠAO 60 KG I SADA SE SPREMA ZA MARATON: Pre 2 godine njegov život bio je potpuno drugačiji, danas motiviše ljude! (FOTO)

Milan Kaćanski (36) iz Novog Sada priprema se za trku života, svoj prvi Beogradski maraton, no kako je u februaru 2019. godine imao ravno 142,2 kilograma, jasno je da je odavno već pobedio.

Kako smršati za nekoliko meseci 60 kilograma bez rigoroznih i dosadnih dijeta? To najbolje može objasniti ovaj limanac, suprug, otac svoje dece, koji je već 12 godina zaposlen kao producent u Sterijinom pozorištu gde radi na organizaciji najvećeg pozorišnog festivala u regionu. Veliki je ljubitelj prirode, a od pre tri godine i strastveni trkač rekreativac.

- Krenuo sam polako, iz dana u dan. Do tog trenutka isprobao sam na desetine poznatih i nepoznatih dijeta. I većina je dala rezultate prve dve, tri nedelje. A nakon toga uvek ista priča. Ne samo da se vrate skinuti kilogrami, nego se nabaci i još pokoji. Većina dijeta je veoma rigorozna i nisu održive na duge staze. Ono što daje rezultate i što je održivo jeste - umerena raznovrsna ishrana i fizička aktivnosti - kaže Kaćanski, danas sa svojih laganih 83 do 85 kila.

Skidati velike kilaže često deluje kao nemoguća misija. No, Kaćanski kaže da cilj mora biti zacrtan i ka njemu treba ići iz dana u dan, uz mnogo uspona i padova na koje se treba pripremiti. Upornost na kraju uvek daje rezultate.

- U februaru 2019. godine imao sam 142,2 kilograma. Odlučio sam da je bilo dosta i da okrećem novi list. počeo sam sa malim promenama navika. Uobročio se, počeo da primenjujem autofagiju i odlučio da počnem sa brzin hodom, jer sam bio pretežak za bilo koji drugi oblik fizičke aktivnosti. nakon nekih 30 dana kako su kilogrami krenuli da se tope osetio sam da imam više energije i počeo sam lagano da džogiram. U početku to je bilo po nekih 100 do 200 metara jer nisam mogao više i tako iz dana u dan. Vremenom sam bio sve lakši i kondicija je rasla. Bio sam uporan i nisam preskakao treninge - priča sagovornik.

Trčanje na duge staze

Trčanje mu je u početku delovalo kao dosadan sport, kako to mnogima često izgleda. Dapače, do svoje 35 godine mrzeo je, kaže, trčanje kao sport, a danas ne može da zamisli svoj život bez njega. ono mu dođe kao meditacija. od dužine treninga zavisi i oblik meditacije. Ako je trening duži (dva do tri sata) kao sada kada se priprema za svoj prvi maraton, onda se potpuno opusti i razmišlja o svemu i svačemu. o porodici, prijateljima, životu uopšte.

- Zastupnik sam postepenog napretka i povećavanja obima treninga. Sve treba gledati na duge staze. Prvo sam se prijavio na trku od pet kilometara, zatim na sedam, pa 10. onda sam odlučio da se prijavim na prvi polumaraton. Sv eje išlo postepeno i to je jedan od razloga zašto nisam odustao i zašto nisam imao nikakavih povreda. Ljudi se zanesu i postave sebi nerealne ciljeve ili se preforsiraju, povrede i odustanu. zaacrtao sam sebi koji su mi prioriteti u životu. To su porodica, zdravlje i fizička sprema. Ako su vam mršavljenje i trening prioriteti, onda ćete pronaći vreme. Sve je u dobroj organizaciji - poručuje Kaćanski.

Otkriva da je pripremanje za prvi maraton zanimljivo i izazovno. Potrebno je mnogo vremena i truda, ali u procesu uživa. misli da se dobro pripremao, a 6. juna će na trci videti da li je u pravu. Ako završi trku, Kaćanski kreće dalje. postaviće, kaže, sebi novi cilj.

Influenser

U jednom momentu na Instagramu je počeo da objavljuje svoje obroke i treninge kao neki oblik video-dnevnika. Prvenstveno kako bi pratio svoj napredak. Objavio je i nekoliko videa na Jutjubu i ljudima je to postalo zanimljivo.

- Drago mi je kada uspem nekog da motivišem i da mu pomognem da smrša - kaže Kaćanski, koji je dana poznat pod imenom STOMAKIJA sa 20.000 ljudi koji ga prate iz dana u dan.

Kroz život - očevim stopama

Milan je sin poznatog novosadskog glumca Vladislava Kaćanskog, koji je preminuo 2006. godine. kaćanski je bio prvak drame Srpskog narodnog pozorišta, glumio je u velikom broju pozorišnih predstava na filmu i televiziji.

- Odmalena sam želeo da krenem njegovim stopama. Pokušao sam da upišem glumu na Novosadskoj akademiji, ali me nisu primili. Nakon toga sam na očev predlog upisao produkciju na istoj akademiji i nisam pogrešio - kaže on.

