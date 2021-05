SUBOTIČANI DOBILI NOVI KULTURNI PROSTOR: T galerija otvorena izložbenom postavkom Nevene Bukvić Grković

SUBOTICA – Subotičani su dobili novi kulturni prostor, kod glavnog gradskog Trga u pasažu. „T galeriju“ je otvorio Mile Tasić, koji je svoj dugogodišnji umetnički i istraživački rad, rukovođenje Zavičajnim odeljenjem Gradske biblioteke i mnogobrojne inicijative u kulturi nadgradio sada otvaranjem galerije.

foto: N.H.

Mile Tasić kaže za Kurir, da je otvaranje ove galerije epilog dugog hoda u mnogim segmentima kulture. „ Putovanja, virtuelna i realna, kroz likovno stvaralaštvo, umetnost, kulturu svekoliku, navela me je da odlaskom u penziju, nastavim da radim svetu umetnosti. Nisam imao mira, dok nisam završio projekat ove galerije. Pokazalo se, prema broju ljudi na otvaranju, da ima interesovanja za ovakve projekte i nove kulturne sadržaje i prostore u Subotici.

Ovo me obogaćuje i ne laže me, kulturna realnost se najbolje izražava i ovakvim projektima. Da sam otvorio parfimeriju ili prodavnicu, ne bi me ispunilo na ovaj način“, kaže Tasić.

Galerija je na samom trgu, a Tasić kaže da su u svim centrima i kod nas i u svetu, galerije kulture u centru, ali ipak malo sklonjene sa glavnih trgova, džade i korzoa, a dodaje da je otvaranje galerije izložbenom postavkom Nevene Bukvić Grković, pravi konceptualni izraz, vredan, avangardan, nov

„Mnogi Subotičani ne znaju, da je Nevena velika priznanja prestižnih kritičara, već stekla u inostranstvu Njeno stvaralaštvo je čudesno, već decenijama u kontinuitetu, ona podiže nivo te umetnosti, pa je logično i da je njenom izložbom otvorena galerija. Sa druge strane, Filip Rađenović je je akademski obrazovan fotograf, koji je svojim sjajnim fotografijama podigao doživljaj otvaranja kulturne galerije, u kojoj ćemo negovati i braniti mnoge likovne i umetničke sadržaje“, kaže Tasić.

On ističe, da je galerija otvorena za sve umetnike i konzumente, da tu popiju kafu i popričaju šta se događa u umetnosti, u likovnom stvaralaštvu.

„ Izložbe koje se budu postavljale, odstupaće možda od drugih ponuđenih kulturnih sadržaja, što će procenjivati i umetnici koji izlažu i posetioci. Imam minijaturna i druga različita dela, dakle Galerija nije prostor samo za likovna dela, umetničku fotografiju, klasične i druge postavke, već i za avangardne izložbe mladih ljudi, za sve koje zanima umetnost. U mojoj zbirci postoje i umetnička dela subotičkih stvaralaca, vrlo su vredna i tražena, neki od autora nisu među živima, ali ću izlagati i njihova dela, ponuditi interesentima i posetiocima“.

foto: N.H.

Tasić kaže za Kurir, da je veliki broj ljudi došao na otvaranje, da je to doživeo kao neophodnu podršku, posebno od mladih ljudi, ali i potvrdu, da je Grad Subotica zaista željan umetničkih čvorišta, kulturnih događanja i novih prostora i savremenih otkrovenja u umetnosti.

Nevena Grković je primenjenu umetnost studirala u Beogradu, a kaže za Kurir, da smatra, da prava avangardnost zahteva od umetnika veliku disciplinu, potencijal i veliku snagu, što nije lako steći.

„Ovom izložbom želim da uputim dublju poruku o unutrašnjem sagorevanju određenog duha u periodu života. Čovek mora da pretvori određena iskustva, mentalna, emotivna, duhovna u jednu višu stepenicu u svesti, i da to primeni kasnije na svoj život, a i da prenese u svet drugih ljudi“.

(Kurir.rs/N.H. Foto N.H.)