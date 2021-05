JELENA IZ RAJKOVCA KOD TOPOLE NIJE ČEKALA DA JOJ PADNE S NEBA: Sama razvila biznis, počela uz oca a sad ih prodaje na hiljade

TOPOLA - Rasadnička proizvodnja je posao koji zahteva dosta vremena, rada i znanja. Odnegovati kvalitetan rasad nimalo nije lako, a to najbolje potvrđuju poljoprivrednici koji se bave ovom granom proizvodnje.

Jedna od njih je i Jelena Mitrović iz sela Rajkovac kod Topole, koja se u ovaj biznis upustila 2007. godine, prvenstveno zbog proizvodnje rasada lubenica, a onda je posao raširila pa sada proizvodi rasad na veliko.

foto: RINA

„Do pre nekih 14 godina smo išli po rasad u Lugavčinu jer smo se bavili uzgojem lubenica na otvorenom i prodavali smo plod. Međutim, da ne bi išli za rasad svake godine, ja sam polako uz svog oca počela da kalemim, prvo za sebe a posle i za prodaju. Tako smo počeli da proizvodimo rasad lubenica a onda je krenulo i ostalo. Trenutno imamo paradajz, kalemljene i nekalemljene lubenice, dinje, krastavce, papriku“, kaže za RINU Jelena.

Proizvodnja rasada u plastenicima počinje početkom februara sejanjem semena koje ide na grejače, potom u tople leje. Sa kalemljenjem lubenice počinjem početkom marta, najpre se seje tikva koja je podloga za kalemljenje pa lubenica i onda se to posle kalemi. Brojne su prednosti kalemljene lubenice, ali posao nije nimalo lak.

„Pipav je to posao i uvek radim ja jer nije to baš tako jednostavno. Raseče se tikva, doda biljka lubenice, to se spoji štipaljkom. Koren od tikve ide duboko u zemlju i crpi vlagu zbog toga kalemljenoj lubenici odgovara suša više nego kišno vreme i bez problema podnosi visoke temperature, dok ne kalemljena lubenica ima plitak koren i bez navodnjavanja ne može da opstane“, objašnjava Jelena i dodaje da svake godine povećava proizvodnju kalemljenih lubenica jer se sve više kupaca odlučuje upravo za ovako proizvedene biljke.

foto: RINA

Jeleni u proizvodnji rasada pomažu porodica, suprug, dva sina i majka. Ističe, da bez njihove pomoći i podrške ne bi mogla sama pa zbog toga iz godine u godinu širi proizvodnju a ove sezone u planu je i uzgoj lubenica na otvorenom.

„Gajili smo ranije lubenice na otvorenom, pa smo kratko prekinuli međutim, ovog proleća počećemo ponovo. Zbog toga sam i povećala proizvodnju rasada ali i zbog velike potražnje kupaca. Ove godine sam 7.000 biljaka nakalemila, pored toga smo proizveli i 4.000 struka paradajza, paprike oko 12.000 i oko 1.000 struka dinje i isto toliko ne kalemljenih lubenica. Prodajem na pijaci u Topoli, četvrtkom i nedeljom i sve više kod kuće, jer imam svoje mušterije“, kaže ova vredna poljoprivrednica.

foto: RINA

Kalemljena lubenica se kod Jelene može kupiti po ceni od 100 dinara struk, dok je nekalemljena 50 dinara. Cena rasada krastavaca je takođe 50 dinara, a isto toliko košta i paradajz, dok se paprika prodaje po ceni od 20 dinara.

