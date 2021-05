VELIKI JUBILEJ ŠKOLSTVA U KRUŠEVAČKOM KRAJU: Dva veka osnovne škole u Konjuhu

Osnovna škola “Brana Pavlović” iz Konjuha obeležila je 200 godina postojanja i uspešnog rada.

Svečana akademija održana je u Kruševačkom pozorištu, na kojoj je prisustvovala gradonačelnik Jasmina Palurović sa saradnicima, zaposleni u školi, bivši i sadašnji učenici i drugi gosti.

Na svečanoj akademiji izveden je prigodan kulturno umetnički program koji su pripremili učenici i nastavnici Škole.

Istorija školstva na području kruševačkog kraja je bogata. Prva školska ustanova osnovana je davne 1821. godine u Komoranu. To je bila škola internatskog tipa. Učenici su se u njoj, pored učenja, hranili, spavali i obavljali niz drugih aktivnosti. Polaznici škole su bili mladići stariji od 15 godina – deca imućnijih seljaka koji su želeli da imaju „pismenu glavu u kući“.

Učitelji su bili sveštenici i pismene zanatlije kojima je obrazovanje bio sporedan posao i za taj svoj rad su bili plaćeni u naturi. U početku je to bila crkveno – privatna škola, ali je od 1842.god. na molbu uglednih seljaka, rangirana u školsku državnu ustanovu. U periodu od 1842. do 1847. godine Škola se nekoliko puta selila od Komorana do Konjuha, a od 1847. godine više nije seljena iz Konjuha. Davne 1852. godine izgrađene su prostorije nove škole.

Za veliki napredak i popularizaciju Škole od 1919. godine ima učitelj Gerasim Vujić, koji je sa svojom suprugom, takođe učiteljicom, postigao mnogo na omasovljavanju i polazak ženske dece u školu.

Nekadašnja školska zgrada u Komoranu je, pre nekoliko godina, renovirana i pretvorena u muzej. Sadašnja školska zgrada je počela da se gradi 1940.godine. Sprat je podignut 1965.godine. Školu je, kao i druge objekte u Konjuhu, 1. jula 1999.godine pogodio jak zemljotres nakon kojeg je došlo do rušenja i renoviranja jednog dela škole.

U svojoj bogatoj školskoj istoriji, Škola je imala značajno mesto u ovom kraju – bila je i ostala izvor kulture. Za postignute rezultate u radu, Škola je pohvaljivana i nagrađivana više puta. Osnovna škola nosi naziv „Brana Pavlović“ sa sedištem u Konjuhu, u kojoj se nastava izvodi od prvog do osmog razreda. U svom sastavu ima pet izdvojenih odeljenja u kojima se nastava izvodi od prvog do četvrtog razreda i to: u Beloj Vodi, Brajkovcu, Ljubavi, Lazarevcu i Kamenaru.

(Kurir.rs/Ž. M.)