TITA SE I MRTVOG PLAŠE! Brozov unuk Joška prisetio se svog dede na njegov rođendan!

KURIR TELEVIZIJA Jugonostalgičari slavili od Subotice do Čačka!

Nostalgični poštovaoci Josipa Broza Tita u mnogim zemljama bivše Jugoslavije danas obleževaju njegov rođendan 25. maj! Tako je i u Srbiji, od Subotice do Čačka.

UNUK JOŠKA BROZ

Josip Joška Broz na Dan mladosti prisetio se svog dede Tita u beogradskoj kafani u kojoj se godinama unazad tradicionalno proslavlja 25. maja!

"Prvi smo dolazili da mu čestitamo rođendan, a onda je išao protokol. To su bili lepi dani, sletovi, štafete, danas mogu da pričaju šta hoće", rekao je Joška. Podsetio je da su to bili lepi dani kad su školstvo, zdravstvo bili besplatni, a zemlja bila jedna od najbezbednijih u svetu.

"180 zemalja ima spomenik ili ulicu Josipu brozu Titu, a mi u Beogradu nemamo. Zašto? Zato što se boje i mrtvog Tita!", podsetio je on. "Ali evo prošla je 41. godina a Tito se i dalje spominje", kaže Joška.

Aleksandar Petrov, vlasnik kafane kaže da je njemu mnogo lepo kad se prisete stare Jugoslavije i Tita.

NOVE GENERACIJE U MUZEJU JUGOSLAVIJE

Takođe, u rezidenciji Josipa Broza Tita u Muzeju Jugoslavije, tačnije u Parku skulptura, bilo je posebno svečano.

Čula se pionirska zakletva, a o doživotnom predsedniku su pričale i mlađe geberacije.

IZ SUBOTICE ZA BEOGRAD SA ŠTAFETAMA

Da se rođendan doživotnog predsednika Socijalističke federativne republike Jugoslavije slavio i u Subotici, pokazali su oni koji su sa štafetom krenuli put glavnog grada.

"Druže Tito, okupili smo se danas da ti odamo počast za sve što si učinio za nas, za Jugoslaviju, za naše narode i narodnosti", započeli su okupljeni svoj govor i pristeili se kako se lepo živelo tada.

Zatim su se uputili za Beograd noseći Štafetu mladosti.

MUZEJ LEPIH SEĆANJA

Posetili smo i Muzej lepih sećanja u kome su Užičanin Ljubodrag Dogandžić i Čačanin Rato Smiljanić ovekovečili simbole Titovog doba.

Izložba „Od klikera pa do boba, bilo je to lepo doba“ obuhvata period od 1950. do 1980. godine.

Od izložbenih artefakata svoje mesto u Muzeju sećanja našli su bobovi, sanke, drvene skije, klikeri, bicikle, pravljeni trotineti, praćke, štapovi za pecanje („leskovak“), značke, cigarete jugoslovenske proizvodnje, stotine ploča, kaseta i fotografija čačanskih sportskih timova, sportskih dešavanja, raznih svetkovina, televizora, tranzistora, gramofona domaće proizvodnje...

"Za mene je ovo pravo bogatstvo koje ne može da se kupi novcem", rekao je Rato.

