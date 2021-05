KOVID SITUACIJA U RASINSKOM OKRUGU: Blagi rast broja zaraženih još 10 NOVIH BOLESNIKA

Najnoviji izveštaj kruševačkog Zavoda za javno zdravlje poremetio je samozadovoljstvo zdravstvenih radnika u Rasinskom okrugu, jer je za poslednja 24 časa registrovano deset novih bolesnika od virusa Kovid 19. Najviše zaraženih je iz Kruševca – 8, a po jedan novooboleli su iz Aleksandrovca i Trstenika.

Na lečenju na Infektivnom odeljenju Opše bolnice u Kruševcu nalazi se 12 pacijenata, a smanjuje se broj hospitalizovanih lica u Kovid bolnici u Parunovcu.Povećanje broja novoinficiranih lica od ove svetske bojke posledica je nepotpunih podataka za dane vikenda, jer ovlašćene laboratorije rade smanjenim kapacitetima u te dane.

Od početka epidemije do sada uzorkovano je 51. 331 lice, od kojih je na medicinskom nadzoru bilo 45.908, pozitivnih slučajeva 21.224, a izlečeno 20.446. Do sada je ukupno preminulo 518 građana i građanki zbog posledica korona virusa, od kojih je 340 muškaraca i 178 žena. Ohrabrujuća je činjenica da je ova planetarna pošast uspešno suzbijena u osnovnim i sreednjim školama, gde se do sada inficiralo 543 đaka i 121 prosvetni radnik.

Proces imunizacije se uspešno odvija u gradu Kruševcu i u svim opštinama Okruga. Do sada je vakcinisano 67.845, revakcinisano 55.146 lica, od kojih je u Kruševcu prvu dozu cepiva primilo 40.082 lica , a drugu dozu vakcine 32.326.

Kurir.rs/Ž. M.