OPROSTIĆEMO, NEĆEMO ZABORAVITI: Radnici čačanske fabrike razorene u NATO bombardovanju poslali monografiju Milošu Zemanu

Čačak – Radnici i inženjeri čačanske fabrike termotehničkih uređaja CER u Čačku, utemeljene 1953. i privatizovane 2009. godine, danas su se potpisali na primerak tek štampane monografije svog kolektiva, i uputili na dar Milošu Zemanu, predsedniku Češke Republike. To je učinjeno na predlog dr Sretena Popovića iz Čačka, univerzitetskog profesora koji je kao osamnaestogodišnjak, 1958. dobio mesto radnika u fabrici i to mu je bilo prvo zaposlenje.

"Dirnulo me nedavno izvinjenje češkog predsednika zbog bombardovanja naše zemlje 1999. i ovo neka bude naš mali znak da to cenimo. I, držimo se naše tradicije: oprostićemo, ali nećemo zaboraviti. Kao što ja nikad neću zaboraviti 1968. godinu dok sam letovao u Budvi, a stotine čeških turista u suzama je moralo da napusti naše more i vrati se u svoju zemlju, na koju je izvršena svojetska invazija", kazao je dr Popović danas na predstavljanju knjige „Cer 1953 – 2009”.

Izdavači su grad Čačak i Naučno tehnološki park iz ovog mesta, čije su prostorije opremljene upravo na prostoru nekadašnjeg CER -a koji je u najboljim danima imao 1.800 zaposlenih.

Ali, fabrika je temeljno razorena u NATO bombardovanju 1999.

- Na naše preduzeće bačeno je čak 18 bombi, poptuno je uništeno 13 hala i objekata, a delimično 21. Ukupna šteta procenjena je na 44 miliona maraka, a bila bi i veća da se nismo snalazili i čuvali ono što imamo. Recimo, tokom bombardovanja iznosili smo vredne mašine iz hala i razmeštali ih na otvorenom prostoru i međusobnoj razdaljini od četiri do šest metara, pa tako neprijatelj nije imao računa da svoje skupe bombe troši na ovakve ciljeve – rekao je za agenciju RINA Slobodan Ivanović, koji je te 1999. bio direktor kontrole u fabrici, a zatim član komisije za procenu ratne štete.

