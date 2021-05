DOBRA VEST ZA GRAĐANE LOZNICE: Konačno asfalt u Bulevar Dositeja Obradovića

Kada je pre nšto manje od dve godine završena rekonstrukcija Bulevara Dositeja Obradovića, najduže saobraćajnice u samoj Loznici, ključna primedba građana bila je da u delu od Ulice Svetoga Save do Luke Stevića nisu sređeni trotoari. Pored novog kolovoza ostali su neravni i iskrpljeni trotoari, netaknuti još od postavljanja gasifikacije pre više godina, dok su od Svetoga Save do ED Loznica sa obe strane bulevara postavljene nove behaton ploče.

Ove sedmice konačno su počeli radovi na trotoaru, a kako kažu iz JP ‘’Loznica razvoj’’ biće urađeni sa obe strane u delu bulevara gde to do sada nije bilo učinjeno. Od Ulice Svetoga Save do Luke Stevića biće ukupno 450 metara novog trotoara, sa obe strane po 225, širine dva metra, s tim što će na strani do glavne autobuske stanice biti asfaltirani, a na suprotnoj identični preostalom delu bulevara. Ovoga puta će istovremeno sa behaton pločama na tom delu biti rađene i taktilne staze koje omogućavaju lakše kretanje slabovidim i slepim osobama kakve su nedavno postavljene u ostalom delu Bulevera Dositeja Obradovića. Osim u bulevaru rade se, ili su već urađene, pešačke površine i trotoari tamo gde je to bilo potrebno u centralnim delovima grada, a ovih dana traju i asfaltiranja puteva po najudaljenijim lozničkim mesnim zajednicama. Popravljaju se postojeći kolovozi ili asfalt dobijaju putevi koji ga do sada nisu imali, sve sa ciljem da na području Grada Loznice za nekoliko godina nijedan kategorisani put ne ostane neasfaltiran.

Kurir.rs/ T.I.