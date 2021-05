NIKOLA JE JEDINI ĐAK U ŠKOLI U SLIVOVU: Mališan nema ni kompjuter, ko može neka pomogne

Nikola Stanković ide u četvrti razred OŠ "Petar Kočić" u Slivovu i jedini je đak u odeljenju. Vreme u učionici provodi sa učiteljicom, a na odmorima je sam. On je jedino dete u školi od prvog do četvrtog razreda i, verovatno, njen poslednji upisani učenik.

OŠ "Petar Kočić" smeštena je u privatnoj kući. Nema računar, niti druga nastavna sredstva, sem klupe, table i krede. Nikola, takođe, nema svoj kompjuter pa sa učiteljicom uči iz knjiga.

Povučeni i tihi dečak na pitanje kako je u školi, odgovora kratko:

"Dosadno".

Kao mali imao je problema sa govorom, a uz ovakav način odrastanja za njega je još teže bilo da to prevaziđe.

Vreme provodi sa ocem i bratom i pomaže im oko imanja i stoke. Retko se igra. Kaže da mu nije zanimljivo zato što nema sa kim.

Porodica Stanković sa još nekoliko preostalih srpskih kuća živi u Slivovu nadomak Prištine. Troje dece čuvaju od jedne plate i u vrlo skromnim uslovima. Najstariji sinovi su se odselili zbog posla. Treći je srednjoškolac.

Otac Negovan ga svakoga dana vozi do Gračanice jer školski prevoz ne ide do Slivova. I on će, kasnije, krenuti za braćom, jer ovde ne može da radi.

Negovan kaže da već dugo ne očekuje nikakvu pomoć. Pomirio se sa tim da deca moraju da odu zbog svoje budućnosti.

Na pitanje kako se živi u Slivovu samo se nasmejao i dodao:

"Onako kako se mora kad te niko ne pita kako"...

foto: kosovskopomoravlje.org

Ukoliko ste u mogućnosti podržite akciju za kupovinu računara Nikoli Stankoviću i pomozite da ulepšamo njegovo detinjsvo!

Ukoliko želite, možete uplatiti dinarsku donaciju na:

Dinarski žiro račun kod Komercijalne banke:

205-266929-36

Dinarski žiro račun kod Inteza banke:

160-6000000743964-30

INSTRUKCIJE ZA DONACIJE IZ INOSTRANSTVA https://www.kosovskopomoravlje.org/wp-content/uploads/2020/06/PAYMENT_ORDERS_IN_EUR.pdf

Donacije putem PayPal https://www.paypal.com/paypalme/kosovskopomoravlje

Humanitarna organizacija Kosovsko Pomoravlje Kralja Petra bb, Parteš Gnjilane

(Kurir.rs/kosovskopomoravlje.org)