POLJOPRIVREDNICI ZA PRIMER: Uzgajaju UKRSNE ČETINARE, a posle četiri godine TEŠKOG RADA, dolazi najvrednija NAGRADA

Porodica Martinović iz Valakonja kod Boljevca bavi se proizvodnjom tuja, ruža i organskih jagoda. Iako naizgled neobičan spoj, posao za sada dobro ide jer su u svom kraju među retkim poljoprivrednicima koji uzgajaju ukrasne četinare koji traže stalnu pažnju, a do prodaje se čeka tri do četiri godine.

Svi članovi Martinovića vredno rade u plasteniku, glava porodice Vitomir, supruga Slađana i dvoje dece.

"Krenuli smo polako u razmnožavanje, bio je težak put, nismo znali kako dok se nismo uklopili", kaže on i dodaje da je za tuje najbitnije da se često zalivaju i da im odgovara zemlje.

"Potrebna im je rastresita, laka i obradiva zemlja", naglašava on i otkriva da su posadili 6.000 biljaka, a daje u planu da dođu do 10 do 20.000 jedinki.

Pored toga sade i jagode.

"Dete nam jede iz njive, bez hemije i bez prskanja. Mi ne peremo jagode", kaže Slađana.

Robu plasiraju na pijacama širom Timočke krajine, a kako bi još bolje razvili porodični biznis koji ubuhvata raznovrsnu proizvodnju, posadili su takođe i ruže, za koje je izabrana sunčana strana, zaklonjena od vetra, prema preporukama stručnjaka.

