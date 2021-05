NIŠTA BEZ UŽIČKOG KOLA: Održan tradicionalni MATURANTSKI PLES u Varvarinu (FOTO)

U centru Varvarina održan je "Maturantski ples" učenika završnih razreda Srednje škole "Varvarin".

Varvarinski maturanti, već tradicionalno, plesali su uz kompoziciju "Slepi miš" Johana Štrausa, nakon plesa odigrano je i Užičko kolo, a slavlje povodom završetka srednje škole nastavljeno je uz trubače kod Srednje škole "Varvarin" i na platou kod fontane.

foto: Ž.M.

Marija Brajović, koordinatorka Kancelarije za mlade opštine, otvorila je "Maturantski ples" pozdravivši generaciju 2002. godište i naglasila da su oni najlepša slika te pomoravske opštine. Brajović je slavljenicima prenela pozdrave predsednice opštine dr Violete Lutovac Đurđević koja zbog službenog odsustva nije mogla da prisustvuje manifestaciji.

foto: Ž.M.

-Završili ste srednju školu, nastavljate dalje svako svojim putem, sa svojim snovima, željama ili mogućnostima. Vi birate šta želite, šta hoćete, šta možete, a sigurna sam da možete sve ono što poželite. Slobodno pogrešite. Pogrešite u školi, na fakultetu, na poslu, u izboru, pogrešite u postupcima. Budite spremni da različiti ljudi različito reaguju na vaše greške. To je njihovo pravo i njihova stvar. To nema veze sa vama. Razmislite šta želite sledeći put da uradite drugačije i uradite. Najvažnije je da uvek, ali uvek, pomognete drugima. Ništa u životu ne predstavlja lepši osećaj od zadovoljstva kad ste sigurni da je neko srećan zahvaljujući vama i to je ono što vas čini čovekom, što nas čini ljudima - poručila je Brajović učenicima završnih razreda Srednje škole "Varvarin" dok je svim roditeljima rekla da treba da budu ponosni na svoju decu.

foto: Ž.M.

Predsednik Skupštine opštine Vojkan Pavić je u ime lokalne samouprave varvarinskim maturantima poželeo mnoigo uspeha u daljem školovanju i životu.

- Maturantima koji žele da nastave školovanje želim da upišu željene fakultete, onima koji su završili školovanje želim da se zaposle ili pokrenu sopstveni posao, ali svima vama prvenstveno želim da postanete i ostanete dobri ljudi. Nemojte nikada da se trudite da budete bolji od drugih, budite najbolji za sebe. Ne merite se sa drugima jer svi smo mi različiti i svi mi postižemo neki svoj maksimum. Želim vam da volite to što radite, tražite dok se ne pronađete, ali da nikada ne odustajete. Želim vam uspeh na svim poljima, a mi ćemo se truditi da vam u svemu tome pomognemo - poručio je Vojkan Pavić.

"Maturantskom plesu", pored roditelja, profesora i građana, prisustvovali su i zamenica predsednika Skupštine opštine Jelena Vesić i direktorka Srednje škole "Varvarin" Vesna Čabrić.

(Kurir.rs/Ž.M.)