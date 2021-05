ONA U TREĆOJ, ON U PETOJ DECENIJI: Užička profesorka Emilija ga obožava, zajedno su proputovali više od 10.000 kilometara (FOTO)

Emilija Todorović, 28-godišnja Užičanka, profesorka informatike, od dede je nasledila "fiću", s kojim je nerazdvojna gotovo deceniju.

Osim računara, putovanja i foto-aparata, Emilija, za razliku od vršnjaka, koji vole veće, skuplje i brže automobile, obožava svog, 42 godine starog "fiću" kojim je prešla više od 10.000 kilometara.

foto: Printscreen/RTS

Ona je u trećoj, on u petoj deceniji, ali otkad zna za sebe, uz "ladu specijal" istog godišta proizvodnje, to je porodični auto, nekada dedin, sada – samo njen.

- Ceo svoj život se vozim u "fići" iako sam mogla u "ladi specijal", ali nekako je slađi auto, manji i, pravo da vam kažem, ženstveniji. Mi svuda stižemo, to nam nije problem i lep je. Na otvorenom putu idemo nekih 110, tako da nema nikakvih mana. Nije tako mali auto, moja baka kad uđe na zadnje sedište, ona kaže, jao kako je komforan ovaj auto, tako da kako se navikne - kaže Emilija Todorović.

foto: Printscreen/RTS

Mali, jednostavan za parkiranje, i sa gotovo 83.000 pređenih kilometara bez ozbiljnijih kvarova, njen žuti "fića" privlači pažnju slučajnih prolaznika, društva koje bi da ga provoza "krug" po gradu, ali i drugih ljubitelja oldtajmera.

foto: Printscreen/RTS

- Ne bih ga nikada prodala, zato što stvarno nema cenu. Porodični je auto, mi smo prvi vlasnici, odnosno deda je bio prvi vlasnik, tako da je zadovoljstvo voziti ga - dodaje Emilija.

Uz računare i informatiku kao primarno zanimanje, nekada učenica, danas profesorka u užičkoj Gimnaziji, Emilija obožava putovanja i fotografije.

foto: Printscreen/RTS

- Pokušavam da napravim sklop tri ljubavi. To je putovanje kroz Srbiju, da predstavim ljudima svoju zemlju fotografijom na kojoj ovekovečim lepe kadrove i naravno "fića" da me vozi do svih tih mesta - ističe Emilija.

Uskoro, "fići" predstoje sitne, stručne popravke i dodatno ulepšavanje, a onda, njih dvoje, kreću na put, širom Srbije.

(Kurir.rs/RTS)