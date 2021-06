KORONA SE SMIRILA U LOZNICI: Sve manje pacijenata sa upalom pluća

Sudeći prema podacima u zajedničkom izveštaju lozničke Opšte bolnice i Doma zdravlja "Dr Milenko Marin" korona se smirila u lozničkom kraju i već nekoliko dana broj kovid pacijenata na bolničkom lečenju vrti se oko trideset.

Trenutno ih je 29, tri manje nego juče, a nikoga nema na mehaničkoj ventilaciji. U Trijažnom centru prvoga juna pregledana su 62 lica, dvadeset devet manje nego dan pre, od kojih se dvadeset i jedno prvi put javilo sa simptomima koji ukazuju na moguću kovid infekciju, a dvadeset je upućeno infektologu.

Pregledano je i 35 pacijenata u ambulanti Infektivnog odeljenja, od kojih je za četiri to bio prvi dolazak lekaru zbog mogućeg kovida. Na 41 urađenom rendgenskom snimku pluća otkrivene su upale kod samo četiri osobe.

Kao što je bilo i najavljeno smanjenje broja kovid pacijeneta kojima je neophodna hospitalizacija omogućilo je da svi budu smešteni na jednom mestu.

Kako je danas potvrđeno iz Opšte bolnice svi su sada na Grudnom odeljenju, gde je na raspolaganju 48 kreveta i Infektivnom, gde ima dvanaest postelja i koje služi kao mesto gde se utvrđuje kome je potreban odlazak u crvenu zonu, a kome nije. Počela je dezinfekcija Internog odeljenja i Neurologije gde su u prethodnom periodu bili smešteni kovid pacijenti i najverovatnije će od naredne sedmice ti delovi bolnice početi rad sa nekovid pacijentima.

Inače, među zaposlenima u lozničkoj bolnici pozitivan je samo jedan doktor i nalazi se u kućnoj izolaciji.

Vakcinacija bez zakazivanja vakcinama "Fajzer" i "Sinofarm", za srpske i strane državljane sa stalnim boravištem u Srbiji, nastavljena je i danas.

Imunizacija je moguća na vakcinalnim punktovima u Domu zdravlja u Loznici i Lešnici od 8 do 19 časova, u ambulantama u Banji Koviljači i Dragincu od 8 do 14 i u Tekerišu do pola jedan.

(Kurir.rs/T. Ilić)