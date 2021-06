UČENICA VRANJSKE GIMNAZIJE PRVA NA REPUBLIČKOM TAKMIČENJU: Konkurencija je bila velika, Vedrana imala 98 od 100 maksimalnih poena

Vedrana Gačić, učenica Gimnazije "Bora Stanković" u Vranju osvojila je prvo mesto na Republičkom takmičenju iz svih predmeta i pored velike konkurencije. U organizaciji Centra za talente takmičenje je održano 30. maja u Pančevu.

Vedrana je svoje znanje pokazala iz oblasti književnosti i upisala 98 od maksimalnih 100 poena. Osim Vedrane na takmičenju su Gimnaziju i Grad Vranje predstavljali i AnaMarija Staletović (engleski jezik), Teodora Stajić (književnost) i Bogdan Trajković (informatika i računarstvo).

Mentor Vedrane Gačić i Teodore Stajić je profesorka Tanja Rusimović koja im predaje srpski jezik i književnost i metodologiju naučnog istraživanja.

- Kada imate učenike posvećene u radu, onda ni online nastava nije prepreka da se ostvare ovakvi rezultati. Koristile smo Viber, Google meet, i nije bilo teško odgovoriti učenicima, koji već svojim pitanjima pokazuje dubinu i širinu svojih promišljanja o književnosti kao umetnosti, ali i u istraživačkom procesu u okviru nauke o književnosti”, kaže prtofesorka. Vedrana je sa priprema, za ovo takmičenje, počela u septembru.

- Ideju o čemu ću pisati oformila sam početkom decembra, kada sam počela da se bavim istraživanjem koje je rezultiralo radom "Hrišćansko i pagansko u melodrami Koštana Borisava Stankovića".

Sam proces bio je poput pravljenja časovnika u kojem svaki zavrtanj ima svoje mesto. Stoga smatram čitav taj proces pisanja, čitanja i odabira literature naročito izazovnim, ali ga vidim i kao pažljivo sagledavanje brojnih mogućnosti metoda, forme i sadržaja teksta - rekla je ova talentovana gimnazijalka.

Vedrana napominje da su verzije rada rasle i da je veoma zadovoljna onom konačnom, što je prirodno osećanje, koje je pak rezultat taloženja nekog znanja i posvećenosti.

- Posebno sam zahvalna svom mentoru, profesorki Tanji Rusimović, koja je pratila rad u nastajanju, davala mi podršku i svojim savetima mi pomagala da se približavam cilju. Sam rad je interdisciplinaran, spaja mnoga moja interesovanja, u korelaciji je sa teologijom, tako da smo konstatovale i naše veroučitelje profesore Nikolu Pavlovića i Biljanu Stanimirović. Interdisciplinarni karakter čini i propratni plakat za odbranu rada. Trebalo je kreirati poster i radovalo me je smišljanje kreativnog rešenja tog vizuelnog dela.

Dopada mi se što ovo takmičenje, između ostalog, neguje i svestranost, a odbrana rada mi je, i na regionalnom i na Republičkom nivou, bila posebno interesantan deo takmičenja i veliko je iskustvo i čast izlagati pred veoma cenjenom, stručnom komisijom koju su činili profesori sa fakulteta. Veliko je iskustvo i čast izlagati pred veoma cenjenom, stručnom komisijom koju su činili profesori sa fakulteta“- rekla je Vedrana.

Učenica AnaMarija je pojasnila proces svog istraživanja i dugogodišnje iskustvo.

- Moje interesovanje za engleski jezik i psihologiju rezultiralo je istraživačkim radom pod nazivom "Važnost samoposmatranja" ("The Importance of Introspection"). To je jedan u nizu radova za takmičenja, pošto sam polaznik Centra za talente još od sedmog razreda osnovne škole, tačnije od 2018. godine. Tamo sam upoznala divne ljude koji su uvek spremni za saradnju i da mi pruže podstrek u svemu onome što radim.

Talenat za engleski jezik prepoznala je moja nastavnica engleskog jezika u osnovnoj školi, sada moj mentor, Snežana Mihajlović. Ona je uvek bila moj stub sve ove godine takmičenja, na čemu sam joj beskrajno zahvalna. Pored velike ljubavi ka jezicima, interesuje me i psihologija. Na taj način spojim svoja interesovanja u jedan rad, svoja istraživanja pretočim na papir i pokušavam da nađem odgovore na pitanja, da ih ciljano i sistematski uradim i prezentujem. Tu dajem i svoja opažanja, ali obavezno odradim i testiranje određene grupe ljudi. Nakon toga postavim svoje hipoteze i predpostavke, dopunim fotografijama, koristim literaturu, informacije dostupne na internetu i sve to sklopim u jednu celinu ispisanu na engleskom jeziku i dam neki poseban pečat, što se ispostavilo kao formula za uspeh. Kao dokaz za to su i nekoliko godina unazad osvojena mesta na regionalnom i Republičkom takmičenju.

Ove godine sam osvojila prvo mesto na Republičkom takmičenju i još jednu specifičnu diplomu za osvojeno prvo mesto u odbrani istraživačkog rada - ističe Ana Marija.

Učenici su zahvalni Gimnaziji i predstavnicima Regionalnog centra u Vranju za organizaciju puta, smeštaja i podršku, "koji su toplo i nesebično brinuli o nama", ističu učenici.

(Kurir.rs/T. S.)