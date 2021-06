SKANDAL U SPORTSKOM CENTRU U PROKUPLJU: Zbor radnika prekinut zbog tuče

U prokupačkom Javnom preduzeću Sportski centar došlo je do incidenta, a jedan zaposleni je udario drugog tokom zbora radnika. Reagovala je i policija i podneće se odgovarajuće prijave.

Zbor je sazvan kako bi se izabrala tri zaposlena za Upravni odbor i jedan za Nadzorni odbor. Prema svedočenjima prisutnih, glasanje je već počelo kada je došlo do incidenta.

Kako tvrdi D.S. koji je kao član Izborne komisije udario V.S. to je učinio iz straha, jer mu se V.S. približio, lupio u sto za kojim je kao član komisije sedeo i vikao.

"Kada je prišao, počeo da viče i gurnuo sto, ja sam instintivno reagovao i pravo da vam kažem i ne sećam se das am ga udario. Čim je on počep da viče kako sam ga udario, pozvao sma policiju- kaže za Kurir D.S.

Događaj drugačije rpedstavlja V.S. On je za naš portal rekao da je samo predložio diskusiju. "Predložio samda prodiskutujemo, pre izbora onih koji će nas predstavljati u ovim odborima i neki su počeli da viču kako to nije potrebno. Tada me je D.S. udario, pred četrdeset i tri zaposlena. Odmah sam prijavio policiji, ali ću i privatno da potražim pravdu na sudu- potvrdio nam je V.S. Na kraju je zbor prekinut.

Kurir.rs/B.R.