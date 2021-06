RASINSKI OKRUG: Stabilnija epidemiološka situacija, još 2 novozaražena, hospitalizovano pet pacijenata

Kovid situacija u Rasinskom okrugu je u stabilnoj fazi, sa povremenim pozitivnim slučajevima, te brojke su poslednjih dana iznoisile po nekoliko bolesnika na dnevnom nivou, a najnoviji izveštaj govori od dva nova pacijenta, po jedan u Kruševcu i Trsteniku.

Stanje obolelih na teritoriji Kruševca i Rasinskog okruga se stabilizuje, a na Infektivnom odeljenju kruševačke Opšte bolnice hospitalizovano je pet pacijenata.

Zavod za javno zdravlje iz Kruševca je objavio nove, dopunjene i revidirane podatke o broju preminulih kovid bolesnika u poslednjih pet nedelja.

Od poslednjeg izveštaja od posledica korona virusa preminulo je 197 građana i građanki iz Rasinskog okruga. Od početka epidemije od posledica ovog virusa u Rasinskom okrugu životnu bitku je izgubilo ukupno 715 lica.

Najviše novoumrlih je u Kruševcu i to 115 muškaraca i 39 žena, a ukupno do sada 307 muškaraca i 129 žena, odnosno ukupno 436 lica.

U Trsteniku je umrlo još 12 muškaraca i sedam žena, što je do sada ukupno 64 muškarca i 36 žena, odnosno 100 osoba. U Aleksandrovcu je prijavbljeno još 8 smrtnih slučajeva I to tri muškarca i pet žena, ukupno 51 muškarac i 31 žena, a zbirno 82 osobe. U Brusu je evidentirano smrt još dvojice muškaraca – žrtve korona virusa, što je od početka epidemije 15 muškaraca i 10 žena, ukupno 25 stanovnika. U Varvarinu je preminulo još sedam osoba i to tri muškarca i četiri žene, ukupno 52, a po strukturi je po 26. U Ćićevcu je preminulo još sedam osoba, tri muškarca i četiri žene, ukupno 20 osoba.

U Rasinskom okrugu je, od posledica korone virusa život izgubilo 478 muškaraca i 237 žena, ukupno 715 osoba.

