KAO DA JE RATNO STANJE, OVAKO JE BILO SAMO JOŠ 1999: Čačani ispričali kako su u pola noći bežali napolje! POGLEDAJTE ČAČAK JUTROS

ČAČAK - Čačanin Sreten Zimonjić, umalo glavu nije izgubio nakon što je spasao svoju porodicu, evakuišući ženu i decu van grada. Naime, on je po povratku u grad autom otišao na suprotnu stranu od one na kojoj se nalazi njegova kuća, želeći da vidi da li se požar iz fabričkog kruga širi na naselje. Auto je na brdu parkirao na ivicu puta, ali je očito zaboravio da povuče ručnu kočnicu. Njegov reno se otisnuo niz padinu i zakucao se u kuću, par stotina niže.

"Moja kuća je tik uz fabrički krug. Čim sam zbrinuo porodicu, želeo sam da se uverim da nam kuća neće izgoreti. Istrčao sam iz auta, ali je on krenuo za mnom i survao se niz brdo. Sva sreća da niko nije stradao", priča Sreten.

Mnogi žitelji Jezdine i Pridvorice, naselja oko fabričkog kruga "Slobode" noć su proveli van svojih kuća, kod rodbine ili u automobilima, nekoliko kilometara dalje. Prve eksplozije su odjeknule oko 1.30, a prasci u serijama su prestali jutros ispred pet časova. Eksplozije su bile takve jačine da su pucala stakla na prozorima, a na kućama ima oštećenja od manjih gelera.

Kako nezvanično saznajemo, eksplozija je izbila u pogonu gotovih proizvoda, odnosno magacinu u kojem je između ostalog bila i municija velikog kalibra.

"Probudila nas strašna buka, sve se trese, eksplozija za eksplozijom"

Tokom noći došlo je do požara u vojnoj fabrici Sloboda u Čačku. Do požara je došlo u magacinu topovskih granata u naselju Pridvorica. U ovoj vojnoj fabrici na lageru se nalaze velike količine municije, i građani strepe da se požar ne proširi. Došlo je i do jakih eksplozija, pa su građani koji žive u ovom delu grada evakuisani.

"Probudila nas je strašna buka, ovo je jezivo.Sve se trese. Eksplozija za eksplozijom. Svi ljudi su u pola noći izašli napolje. Kao da je ratno stanje, ovako je bilo još samo '99 godine", rekao je jedan od očevidaca za RINU.

Još uvek se ne zna da li ima povređenih i poginulih, pretpostavlja se da je do požara došlo u delu fabrike gde nema zaposlenih. Na licu mesta su vatrogasne i ekipe Hitne pomoći. Nikome nije dopušteno da uđe u krug fabrike.