ŽIVOJIN MIŠIĆ IZ VRAŽOGRNCA, JUNAK NAŠIH DANA: 60 godina piše dnevnik, čitav život mu stao u 25 svezaka i 1,8 miliona kilometara

Živojin Mišić iz Vražogrnca kod Zaječara već šest decenija uredno vodi dnevnik. Iako nosi ime najistaknutijeg srpskog vojskovođe, ovaj naš iz Vražogrnca je junak pisane reči, radni vek je proveo kao vozač kamiona ali u svojih 25 svezaka napisao je sve što mu se dešavalo tokom života.

1 / 1 Foto: Kurir Televizija

Prvi zapis u dnevnik uneo je kada je u septembru 1961. godine pošao na zanat za vozača i automehaničara. Najviše stranica posvetio je poslu, jer je za svaku vožnju upisivao početnu i krajnju stanicu, kilometražu, potrošnju i cenu goriva.

Ukupno do sada je prešao čak 1,8 miliona kilometara.

U dnevnike je unosio podatke o tome gde je išao, sa kim se susreo, koliko je šta platio, koliko čega posadio...

"To je šezdeset godina vođenja evidencija. To je moja duševna hrana, ja ne mogu dok ne popunim šta sam uradio za današnji dan", objašnjava on svoj poriv. A da je zaista tako, pokazao je kada je crvenom olovkom upisana poseta televizijske ekipe Kurira.

