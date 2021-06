OTAC DIVLJAK ŠUTIRAO SINA U DVORIŠTU PRED OSNOVCIMA: Evo ko je spasao dečaka, sledi potez tužioca!

Stravičan incident dogodio se dvorištu jedne osnovne škole koja se nalazi u okolini Prokuplja!

Naime, otac jednog dečaka prišao je grupi maturanata i svog sina izvukao iz gužve, nakon čega ga je oborio na beton i počeo krvnički da ga šutira! Ostala deca su šokirano gledala šta se dešava i niko od osnovaca nije smeo da reaguje i spreči ovakvo stravično nasilje.

Kako nezvanično saznajemo, u pitanju je bila proslava kraja školske godine, a jedan izrevoltirani otac odlučio je da dečje slavlje prekine i bes prema svom sinu iskali pred punim dvorištem dece.

Direktor škole za Kurir je rekao da se incident desio u ponedeljak negde oko pola jedan, kada su maturanti sami organizovali proslavu i pozvali trubače. Pukom srećom, incident se desio dok su još nastavnici i razredne starešine bile u školi.

- Dečak koji je pretučen nije maturant, već đak sedmog razreda, koji se priključio slavlju drugara maturanata. U jednom trenutku došao je njegov otac, i niko nije mogao ni da posumnja šta će uslediti. Nisam bio u školi kada se to desilo, ali sam bio šokiran kada sam video batinjanje na video snimku. Otac je izvukao dete i krvnički ga tukao, a ceo incident sprečila je jedna naša hrabra nastavnica - rekao je direktor škole i dodao da je škola odmah nakon incidenta reagovala.

Odmah danas je, prema njegovim rečima, zasedao tim za nasilje u školi, pričalo se o tome, i predložen je plan zaštite deteta.

- Ceo slučaj prijavio sam Centru za socijalni rad, policijskoj upravi tog mesta, i školskoj upravi Niš. U stanici sam izjavu dao i ja kao direktor, i nastavnici koji su prisustvovali incidentu. Policija nije bila u školi, ali sam saznao da je kasnije saslušan u policiji i da mu je izrečeno udaljenje iz kuće.

O celom slučaju obavešten je tužilac i protiv oca će biti pokrenut postupak - ispričao je naš sagovornik. Kako je dodao, škola je spremna za saradnju sa nadležnima, ali je prioritet njima sam đak koji je pretučen, kao i deca koja su to nasilje gledala.

- Deca koja su se tamo zatekla doživela su veliku traumu. Vidno je bilo da su se deca ukočila od straha, i sa njima će ponaosob narednih dana biti obavljen razgovor kako se to ne bi odrazilo na njihovo psihološko stanje. Što se pretučenog dečaka tiče, on danas nije bio u školi jer je bio u Centru za socijalni rad i na lekarskim pregledima. Čim ponovo krene na nastavu, naš psiholog će tom sedmaku pružiti punu pažnju kako bi mu se pomoglo da traumu prebrodi što pre - zaključio je on.

