CELA SRBIJA SE DIGLA NA NOGE ZBOG OCA KOJI JE BRUTALNO ŠUTIRAO SINA U ŠKOLSKOM DVORIŠTU: Otkriveni svi detalji, DO TANČINA

B.L. (34) iz jednog mesta u niškom okrugu u ponedeljak oko 12:30 časova je sina u školskom dvorištu osnovne škole jer ga je sin slagao!

Kako Kurir nezvanično saznaje, dečak se malo pre incidenta čuo sa ocem i rekao da ima časove.

- Slagao ga je da ima informatiku i prezentaciju. Ipak, neko je ocu javio da je njegov sin sa maturantima zbog čega se uputio u školsko dvorište u kom se to odvijalo. Kada je video sina kako drži baklju, pao mu je mrak na oči i počeo je da ga bije i šutira - priča izvor Kurira.

Otac koji je šutirao sina u školskom dvorištu osnovne škole saslušan je u Osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu i dat je predlog sudu da mu se odredi pritvor do 30 dana.

- Osumnjičeni je izneo svoju odbranu, nije se branio ćutanjem i zamenik tužioca za sprečavanje nasilja u porodici je dao predlog za određivanje pritvora kako ne bi uticao na svedoke - rekla je za Kurir Aleksandra Vujisić iz Osnovnog javnog tužilaštva iz Niša.

Meštani ovog okruga su u šoku nakon skandala o kom danima priča Srbija. - Taj čovek je sportista, i sin mu je sportista i uopšte ne možemo ovde u kraju da odgonetnemo zašto je to uradio. U medijima piše da je bio pijan što nije tačno. On uopšte ne pije alkohol. Možda je reagovao jer je njegov sin držao baklju, ali nije rešenje da se s detetom u takvim situacijama tako postupa. Stvarno smo svi ovde u čudu - rekao nam je jedan od komšija B.L.

00:12 OTAC DIVLJAK: Pogledajte kako je išutirao sina u dvorištu škole dok su njegovi drugari gledali u šoku! JADNO DETE S KIM ŽIVI

U Centru za socijalni rad u ovom mestu za Kurir je potvrđeno da nikada nisu imali prijavu za nasilje u porodici iz kuće osumnjičenog.

Advokat Jovana Ralević za Kurir je rekla da mnogo faktora može uticati na sam ishod slučaja.

- Ukoliko je tačna tvrdnja koja se može pronaći u medijima, da je napadač otac deteta, onda bi se radilo o krivičnom delu nasilje u porodici i to u odnosu na maloletno dete, za to delo je zaprećena kazna zatvora od 2 do 10 godina.

Direktor škole koju pohađa đak za Kurir je rekao da je dečak odmah u utorak bio na nastavi. - Razgovarao sam sa njim, oseća se dobro i rekao je da je dobro. U narednom periodu sa njim će razgovarati psiholog i pedagog, kako bi što lakše prebrodio traumu - rekao je direktor škole.

Inače, najavljena je prosvetna inspekcija koja će doći da vidi da utvrdi da li je sve urađeno po protokolu od strane škole, a od incidenta dva dana je u školi zasedao tim za zaštitu od nasilja.

Škola dobro reagovala Psiholog Branka Tišma govorila je za Kurir o posledicama koje može da ima stravično prebijeni dečak. - Deca u tom uzrastu fizički i psihički maltretiranje teško podnose i vrlo je važno kako će reagovati drugi. Važno je da se dete oseća zaštićeno i da sredina, od porodice, drugara i škole odreaguju kako treba. Kako mogu primetiti, pomenuta škola preduzela je sve mere i preventivne aktivnosti i sa prebijenim dečakom, i sa decom koja su nasilje gledala. To je veoma važno za svu tu decu. Individualni razgovori su bitni jer će upravo oni svesti posledice na minimum. Škola je sve uradila sve kako treba i verujem da će sa dečakom biti sve u redu - rekla je Tišma i dodala da u drugačijim slučajevima, kada okolina ništa ne preduzme, pitanje je koliko oporavak deteta može da traje.

Ministarstvo prosvete reagovalo Iz Ministarstva prosvete rekli su za Kurir da je ovaj slučaj nasilja nad detetom u školskom dvorištu škola prijavila nadležnom Centru za socijlani rad i policiji. - Policija je odmah reagovala i privela oca. Takode, škola je o događaju obavestila Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i nadležnu školsku upravu u Nišu. Škola će u okviru svojih nadležnosti pružiti podršku učeniku i sarađivati sa nadležnim institucijama koje su uključene kao spoljna mreža podrške - saopštili su iz Ministarstva prosvete.

Kurir.rs / Suzana Trajković, Marko Smiljković