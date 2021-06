BESNI RAT NAPREDNJAKA I SOCIJALISTA U SURDULICI: OO SNS: Sa vama u pljački i tiraniji nećemo učestvovati!

U objavi OO SNS na zvaničnoj Fejbuk stranici, navodi se da je sednica počela nizom incidenata zbog pokušaja predsednika SO Surdulica Zorana Mitića (SPS) da spreči odbornika SNS da snima telefonom sednicu i govore.

- OO SNS Surdulica se s najvećim gnušanjem i prezirom ograđuje od zvaničnog saopštenja u kome se javnost Surdulice obaveštava kako je 9. sednica SO Surdulica protekla u konstruktivnom i ugodnom tonu. Naime, sama sednica je počela nizom incidentnih situacija zbog pokušaja predsednika SO Surdulica da spreči odbornika SNS da sednicu i govore naših odbornika zabeleži kamerom mobilnog telefona, što inače činimo više od 12 godina i to poučeni lošim iskustvom, jer lokalna vlast ima običaj da govore i diskusije, kao i same događaje, seče i montira kako njima odgovara - navodi se u saopštenju i dodaje:

Ilustracija foto: Printskrin

- Na sednici je većina od 18 odbornika izglasala anticivilizacijsku i antiustavnu odluku da oduzme pravo glasa odborniku koji nije želeo da ukloni svoj mobilni telefon. Naši odbornici su podneli više od 20 predloga dopuna dnevnog reda i amandmana od kojih su baš apsolutno svi bili u interesu građana ove opštine koja ubrzano propada i koja postaje ruina i ruševina iz koje svi beže glavom bez obzira. Nijedan amandman niti predlog nije prihvaćen, medu njima ni predlog za ulaganje u proces dovođenja investitora, izvesne i sigurne budućnosti mladih ljudi, rešavanja problema otpada, energetske efikasnosti, kontrole tokova novca u FK Radnik, rešavanje problema mesnih zajednica koje služe kao praonica novca, pomoći zdravstvenim radnicima, smanjivanje izdvajanja za sport na uštrb razvoja opštine i aktivne politike zapošljavanja. Jedino što su prihvatili je bilo imenovanje ulica po nekoliko izuzetno zaslužnih građana, a i to uz veliku sramotu tek nekoliko odbornika vladajuće SPS koji su podigli ruku. Surdulički naprednjaci, koji su opozicija u toj opštini, naveli su i da su i da ona postaje "poslednja rupa na mapi Srbije". - Potpuno smo svesni činjenice da ova skupština koju na papiru vodi tzv. predsednik skupštine donosi samo i isključivo odluke u cilju ostvarivanja privatnih interesa pojedinaca i nekoliko porodica koje su postale bogate za 10 generacija, a kao rezultat svega je slika i prilika Surdulice koja ubrzano postaje poslednja rupa na mapi Srbije. Gospodo, sa vama u rušenju i uništavanju naše i budućnosti grada u kome živimo nikada nećemo učestvovati, a vaša bahatost i tiranija koju pokazujete će se završiti, to vam obećavamo - piše u objavi.

S druge strane, na sajtu Opštine navodi se da je procedura Dnevnog reda sprovedena prema agendi, bez problema i u konstruktivnom razgovorima, a da je sve zabeležila surdulička radio televizija.

(Kurir.rs)