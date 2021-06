SLATKE JAGODE UČINILA JOŠ SLAĐIM: Katarina napravila bum na lozničkoj pijaci sa čokoladnim jagodama

LOZNICA – Jagode su ukusno voće koje se može jesti i sa šlagom, ali i sa čokoladom. Baš te čokoladne jagode rešila je na pravi Katarina Matić, dvadesetdvogodišnja devojka iz lozničkog prigradskog naselja Klupci u kome njen otac Branko ima plantažu jagoda. Katarinine čokoladne, bele, plave, roze, šarene jagode Lozničani mogu naći na gradskoj pijaci, a gosti Banje Koviljače u banjskom parku gde ih prodaje njen šesnaestogodišnji brat Dragan.

foto: Kurir/T.Ilić

- Videla sam na internetu čokoladne jagode i to mi se učinilo veoma zanimljivim. Razmišljala sam da od naredne godine to počnem da radim, ali mi je brat rekao da ništa ne čekamo, da odmah vidimo kako će nam ići. Taj proces je nešto sporiji jer je najpre potrebno izabrati jagode slične veličine, a onda ih ohladiti. Kada su hladne umoče se u topljenu čokoladu, našaraju po želji, oboje, a onda opet stave u zamrzivač kako bi se to sve stegnulo. Probala sam, videla da ide od ruke i onda iznela na tezgu pored tatinih jagoda. Ljudima se to mnogo svidelo i vizuelno, a i po ukusu što me raduje – priča Katarinaprekidajući priču da usluži mušterije.

Najpre je u čokoladu umakala jednu stranu jagode, pa drugu, a onda počela da koristi štapić tako da odjedanput cela jagoda ‘’zaroni’’ u topljenu čokoladu i sve se radi nešto brže. Katarina će uskoro postati diplomirani turizmolog, ali kaže da po okončanju studiranja želi da pomogne ocu koji je poznati uzgajivač jagoda u ovom kraju na plantaži većoj od tri hektara. Branko je, inače, čovek koji uprkos zdravstvenih problema ne odustaje, radi, širi plantažu i u posao uvodi inovacije.

foto: Kurir/T.Ilić

- Sezona jagoda ne traje dugo, ostalo je još nekih desetak dana, ali ću se sigurno i naredne godine posvetiti čokoladnim jagodama. Nastojaću da ih uradim što više, ali i da vidim kako se sve to može učiniti još lepšim i ukusnijim. Sada su sve čokoladne jagode našle svog sladokusca, sve su prodate, čime sam veoma zadovoljna – kaže devojka koja se od malih nogu ne libi rada na plantaži, prodaji na pijaci, a ujedno nastoji da jagode Matića učini što privlačnijim i slađim.

Možda od naredne sezone i van Loznice postanu poznate Katarinine čokoladne jagode, lepe za oko, slatke za nepce.

(Kurir.rs/T.Ilić)