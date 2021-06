DUCA JE MODERNI VRAČ IZ ISTOČNE SRBIJE: Radi na daljinu, ruka mu sama piše, a kad pogreši, ima samo jedan odgovor

Istočna Srbija pozna je po različitim vrstama magije, od kojih se u narodu "primila" vlaška magija. Dragan Ducić iz Karbulova kod Negotina praktikuje magijske radnje, ali na nov način.

Duca radi nešto što on zove ruka sama piše, gleda u karte, šolju i baje na daljinu.

"Ja radim delimično na daljinu, ali bolje kad dođe kod mene, to se sve onda stabilizuje i ljudi su zadovoljni s tim. Gledam da kažem ljudima budućnost a ne šta je bilo. Ti znaš šta je bilo", započinje on priču o bajanjima i vračanju.

Tvrdi da je i magija uznapredovala sa napretkom tehnologije.

"Slikaj se ti sad s telefonom, izgledaćeš dosta mlađe. Mislite na nekog muškarca, ne znam na koga, nije on sad tu. Misliš na nekog muškog, vidim. Imaš sina, misliš na zadnjega. On je na putovanju nekom... Ali kratkom. To je samo da vidiš da jeste. Ja sad gledam, ruka mi sama piše, gledam ti prema sudbini. Nešto si rekla da nemaš sreće, ajde da vidimo šta je problem. Vidi da ne gledam, sama ruka ide, ja sad gledam u tebe. A ljude koji mi dolaze proveravam na internetu", navodi Duca i otkriva da mu se klijenti obraćaju da im pomogne u ženidbi, vraćanju starih ljubavi, opštem prosperitetu...

Za sve svoje greške u proricanju, naš mag ima je spreman odgovor. "Ne smem da ti pričam kad ima još prisutnih", lako se opravda ovaj dovitljivi "prorok".

