VAZDUŠNI RAT NAD RUMOM: Više od 800 raketa spasilo useve od ogromne štete!

Stravično nevreme koje je danas pogodilo Srbiju moglo je napraviti katastrofalnu štetu na usevima da nije bilo izuzetno brze reakcije protivgradne zaštite!

Sa ukupno 112 lansirnih centara je ispaljeno neverovatnih 838 protivgradnih raketa, a teritorija Rume zaštićena je i smanjena je moguća šteta, jer je za samo 15 minuta iz centara Valjevo i Fruška Gora ispaljeno čak 90 raketa, što je rekordna količina protivgradnih raketa koje su ikada do sada ispaljene u tako kratkom vremenskom roku.

Meteorolog Đorđe Đurić kaže da je protivgradna zaštita jako važna, jer čestice srebro jodida koje se nalaze u raketi se u oblaku rasrprše i dovode do toga da se led usitni.

- Grad se ne uništi, ali se umanji, a na taj način se smanji i šteta, jer bismo imali katastrofalne posledice. Štete se pojavljuju, ali su daleko manjih razmera, nego kada se ne bi reagovalo. Zahvaljujući raketama, grad koji bi bio veličine teniske loptice smanji se na veličinu klikera - objašnjava Đurić.

Naš sagovornik pojašnjava da su oluje kakvu smo imali danas karakteristične za kraj proleća i početak leta.

U Ministarstvu poljoprivrede navode da stoprocentna zaštita od grada ne postoji.

-Važno je znati da protivgradne rakete mogu na samom mestu nepogode suzbiti štetu i više od 50 posto, a kada razbiju oblak, on ne stigne do drugog mesta na kome bi takođe napravio problem. U Rumi je, naprimer, šteta izuzetno smanjena, a oblaci nisu došli do Stare Pazove, te su ova dva grada na taj način sačuvana i ovo je dobar primer koji pokazuje građanima koliko je važno baviti se time - rečeno nam je u Ministarstvu poljoprivrede.

Naši sagovornici napominju da se može desiti da šteta na poljoprivrednim usevima bude i do 100 posto ako se ne razbiju oblaci.

-Apelujemo na poljoprivrednike da osiguraju useve od nepogoda, ali i da izgrade protivgradne mreže koje ministarstvo inače subvencioniše. Kada se uz to dodaju protivgradne rakete, šteta može biti neutralisana.

