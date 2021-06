Otvoreno novo jedinstveno upravno mesto u Kragujevcu

Otvaranje šaltera, jedinstvenog upravnog mesta u naselju Aerodrom za građane konkretno znači da ne moraju da dolaze do zgrade opštine u centru grada, da troše svoje vreme i novac, već u Odeljenju pisarnice u svom naselju, mogu da predaju za svaki mogući zahtev, izvade bilo koji dokument, reše problem poreske prijave na imovinu, poreza i svih drugih odnosa i drugih dokumenta po koje su do sada dolazili u Gradsku upravu. Sve što su do sada mogli da završe samo u zgradi Gradske uprave na kružnom šalteru, od danas mogu da završe i ovde na Aerodromu, rekao je gradonačelnik Nikola Dašić prilikom zvaničnog puštanja u rad jedinstvenog upravnog mesta, Odeljenja pisarnice Gradske uprave za zajedničke poslove u naselju Aerodrom.

Ovim realizujemo jedan od naših ciljeva da Gradska uprava bude bliža građanima, da brže i efikasnije obavljaju administrativne poslove. Pored nedavno otvorenog šaltera u Stanovu, u planu je otvaranje i u drugim delovima grada, najpre sa desne strane Lepenice. Pored ostalog želimo da građanima olakšamo da ostvare svoja prava i završe posao u svom naselju, istakao je gradonačelnik Dašić.

U Kragujevcu je otvoren prvi od 143 šaltera za podršku građanima u otvaranju naloga na portalu eUprava, gde građani mogu da registruju svoj nalog na e-Upravi i nastave da ga koriste bilo kada i bilo gde, preko mobilnog telefona i računara i iskoriste jednu od 500 eUsluga.

Smanjuju se gužve na šalterima u centru, olakšava se život građanima, danas u naselju Aerodrom prethodno i naselju Stanovo, a istovremeno olakšava i rad službenika u samoj Gradskoj upravi, kazala je Sanja Tucaković, članica Gradskog veća za lokalnu samoupravu. Građani koji koriste elektronski način komunikacije imaju mogućnost i da otvore svoj nalog ovde na šalteru i nastave dalje da na taj način podnose zahteve ili dobijaju rešenja ali i oni građani koji ne koriste eUsluge mogu da dođu na šalter jedinstvenog upravnog mesta i podnesu bilo koji od zahteva gde će službenik to da uradi za njih kao i da dobiju sve potrebne informacije, objasnila je Tucaković.

Grad Kragujevac je jedan od malobrojnih gradova u Srbiji koji ima jedinstveni sistem putem kojeg je moguće doći do bilo kog zahteva ili dokumenta lokalne administracije na jednom mestu, od izvoda, poreza, ostarivanja prava za vrtić, preko plaćanja do dobijanja rešenja, istakla je Sanja Tucaković, članica Gradskog veća za lokalnu samoupravu.

Sve poslove koje su sugrađani završavali na takozvanom Kružnom šalteru Gradskoj upravi, kao što su molbe, prijave, zahtevi za izvod iz matične knjige rođenih, venčanih listova, državljanstva ili izdavanje različitih dozvola, od danas to mogu da obave na jedinstvenom upravnom mestu i u naselju Aerodrom u Ulici Neznanog junaka 16.