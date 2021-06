160 MALIŠANA BILO UGROŽENO U SUBOTICI! Vrtić počeo da se ruši zbog izgradnje stambene jedinice na susednoj parceli RODITELJI BESNI

Oko 160 dece koja borave u vrtiću "Poletarac" u Subotici, izmešteni su do daljnjeg iz objekta iz bezbednosnih razloga. Zbog izgradnje stambene jedinice na susednoj parceli, deo objekta vrtića je počeo da se ruši, a preti mu i dalje urušavanje.

- Problem je što su naša dece ova bila nebezbedna 2 meseca, tek sad u petak su reagovali nakon urušavanja - rekao je Nikola Stipanović, otac deteta koje je boravilo u vrtiću "Poletarac.

Iz predškolske ustanove kažu da su od početka pratili situaciju i preduzimali sve što je bilo u njihovoj moći.

- Do petka mi nismo imali nikakve bojazni, deca su normalno boravila i igrala se u vrtiću. Jedan zid u toku tih radova se u dvorišnom delu stušio, iz tog razloga je taj deo bio zatvoren. Iza tog zida se nalaze 3 vaspitno obrazovne grupe, tako da pistoji mogućnost urušavanja komletnog vrtića i jednostavno kao direktor vrtića i grad neće to dopustiti - Nebojša Markez, direktor PU "Naša radost" Subotica

Investitor građevinskih radova ovog budućeg stambenog objekta u svom pismenom obrazloženju tvrdi da radovi ni na koji način neće uticati na fizičku ili zdravstvenu bezbednost dece i da su učinili sve što su mogli.

Oko 160 dece koja su boravila u ovom vrtiću razmeštena su po drugim objektima u gradu, što po mišljenju roditelja nije najbolje rešenje.

- Trebali su prvo da nam obezbede objekat koji je u blizini ovog vrtića i koji nam odgovara, drugi problem je to što u tim objektima gde su sad deca spavaju u trpezariji. Rekli su nam da je to privremeno rešenje, da dok predškolska grupa ne završi svoj boravak u vrtiću da ostali mogu da uđu u sobu. Deci je to naravno zanimljivo, a nama je to strašno - rekao je otac deteta koje je boravilo u vrtiću "Poletarac.

Kada će se i da li će se mališani vratiti u svoj vrtić ne zna se, izvesno je samo da zgrada na susednoj parceli neće biti završena pre kraja naredne godine.

