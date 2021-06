DOKTORKA IZ VALJEVA OBJAŠNJAVA: Kako da se korak po korak izborimo sa post kovid sindromom

Nakon vremena posvećenog borbi protiv Kovida-19, na red dolaze mnoge stvari koje će morati da se leče u vremenu posle korone. Načelnik službe Psihijatrije Opšte bolnice Valjevo, dr Snežana Marjanović, u konstantnoj borbi sa društvenom stigmom, navodi da je porast broja obolelih i ljudi sa mentalnim poteškoćama zabeležen i pre pandemije. Poslednjih godinu i po dana specifičnost rada psihijatrijske službe se ogledao i u povećanom broju pacijenata koji su post kovid sindrom lečili ne samo kroz somatiku nego i posledice po mentalno zdravlje.

Poštujući sve epidemiološke mere, Služba psihijatrije je non stop radila bez prekida je odeljenje bilo u funkciji.

-Ono što je negativna posledica koju mi sada imamo priliku da osetimo je da veliki broj naših pacijenata nije bio u stanju da dođe do nas, jer mi pokrivamo čitav Kolubarski okrug, a ljudi su bili i uplašeni ili nisu imali prevoz da dođu do nas. Onda nam se dešava da dolazi do pogoršanja koja su i te kako vidljiva. Da li su prestali sa uzimanjem lekova, nedovoljne kontrole, su neki od izazova, tako da se sada vraćamo u starom ritmu sa blagim povećanjem pregleda i hospitalnog lečenja- kaže dr Marjanović.

U poslednjih godinu dana za stručnu pomoć se obraća sve više mladih ljudi, ali i onih koji su se nakon preležane korone suočili sa problemima koji se tiču mentalnog zdravlja.

-Dosta mladog sveta koji dolazi da traži pomoć. Isto tako imamo puno ljudi nakon preležane korone koji nam se javljaju, koji imaju određene psihičke posledice, ne samo somatske. Stariji ljudi su se nekako čak lakše prilagodili. Mlađim ljudima je to sve dosta teško palo. Kod njih imamo porast depresije, ili porast simptoma vezanih za depresiju, a u sklopu nekih drugih somatskih bolesti. Opažamo kod mlade populacije ogromne anksioznosti i nezadovoljstva koje je data situacija nametnula- rekla je dr Marjanović.

foto: Valjevska bolnica

Ono što lekari predlažu je vraćanje zdravim životnim navikama i zdravom stilu života.

-Vratiti se laganoj fizičkoj aktivnosti, da li je to lagana šetnja, izlazak u prirodu. A ako ne možemo da se družimo u većem krugu ljudi, da onda budemo sa nekim ko nam je bezbedan, da li je to neko iz porodice ili neko od našeg društva, da izađemo da šetamo, tu su nam divni krajolici naši oko Valjeva. I još nešto, da prekinemo da gledamo vesti i televiziju. Ne samo kod nas nego svuda u svetu se savetuje, dat je čak pokazatelj da ljudi koji gledaju tri sata dnevno televiziju i informativne emisije dnevno, da u stvari su podložniji i depresiji i anksioznosti i drugim psihičkim poremećajima. To se prosto mora smanjiti, da se svede na neke informacije, a čak i potpuno izbegavanje toga da bi u stvari pomogli našem mentalnom zdravlju- predlaže dr Snežana Marjanović.

Kurir.rs/S.S.