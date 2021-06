SVEČANA AKADEMIJA U VUKOVOM DOMU KULTURE: Naša je obaveza da proslavimo Loznicu (FOTO)

Dan grada16. jun Loznica je večeras obeležila svečanom akademijom u Vukovom domu kulture u prisustvu predstavnika države i drugih zvanica.

Lozničanima je njihov dan čestitala potpredsednica Vlade Srbije Zorana Mihajlović. Ona je rekla da je ponosna na sve urađeno u Loznici i Mačvanskom okrugu, otvorenu fabriku, renovirana odeljenja Opšte bolnice, deset milijardi dinara koliko je Vlada Srbije izdvojila za puteve u Mačvanskom okrugu, rekonstruisanu prugu Šabac-Loznica, i najavila da će deonica brzog puta od Loznice do Šapca početi u septembru.

foto: Kurir/T.I.

- Želja svakoga od nas, Vlade, predsednika Srbije jeste da naš narod živi bolje. Da građani ostaju našoj zemlji, da deca naše dece znaju odakle su potekla, da tu žive i imaju svoje domove. Ponosna sam što smo sve što smo uradili, radili zajedno, predsednik države, Vlada, Grad Loznica, okruzi. Nikada nijednu odluku, nijedan projekat, nijednu realizaciju projekta nismo uradili sami, radili smo zajedno. Zato hvala svim građanima Loznice na svemu - rekla je ona i poručila da nijedan projekat neće biti započet bez zajedničkog dogovora.

foto: Kurir/T.I.

Kakve god bile mogućnosti ispred nas to ćemo raditi onako kako je predložio predsednik Srbije. Prvo ćemo upoznati građane sa svim informacijama, studijama i analizama, a onda zajedno odlučiti da li to hoćemo ili nećemo. Učinićemo sve da novi prijekti koje budemo radili donose dobro, a to dobro znači da se razvijamo u zdravoj životnoj sredini, kazala je Mihajlovićeva.

foto: Kurir/T.I.

Gradonačelnik Vidoje Petrović, rekao je da poštujući svoju tradiciju u ovakvim prilikama treba da "udahnemo novu energiju za dolazeća vremena izazova i iskušenja".

- Zbog ljudi koji ovde danas žive ali i svih velikana Loznice, Jadra, Podrinja, tu reč, Loznica, oni su stvarali i za nas izatkali stečenu slobodu, preko vojvode Ante Bogićevića, heroja bitke na Gučevu, pobede na Ceru, pre osam decenija, započetog Drugog svetskog rata, draginačkog krvavog oktobra. Zato je velika obaveza svakoga od nas da zajedništvom i ljubavlju prema svom gradu, dobrotom i vrednoćom kako su umeli znameniti đaci Gimnazije, pet godina mlađe od lozničke varoši, proslavimo Loznicu. Ostaje nam da se borimo znanjem protiv neznanja, čašću protiv beščašća, ljubavlju protiv mržnje, delom protiv nedela, istinom protiv laži, kako Loznica nikad ne bi dospela u ruke nekog "polusveta" koji bi je, nema sumnje, brzo uništio – rekao je Petrović koji se zahvalio predsedniku Vučiću na podršci.

foto: Kurir/T.I.

Na svečanosti su uručena javna priznanja grada, povelju su dobili kompanija ‘’Adient’’ i Gimnazija ‘’Vuk Karadžić’’, a uručeno je i deset plaketa. Dobitnici su Trijažni centar Doma zdravlja ''Dr Milenko Marin'', Kovid odeljenje Opšte bolnice u Loznica, Privremena kovid bolnica Specijalne bolnice za rehabilitaciju ‘’Banja Koviljača’’, Volonterski centar u Loznici, preduzeće ‘’EP BELT“, kompanije „ALEBRA“ D.O.O. Loznica i ‘’Hedera Vita“, Siniša Jakovljević, poljoprivrednik iz Donjih Nedeljica, Klub malog fudbala (KMF) ‘’Loznica grad’’ dok je posthumno plaketa dodeljena Danijeli Milutinović.

Kurir.rs/T.I.