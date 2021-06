GRADONAČELNIK STEVAN BAKIĆ: Grad je siguran oslonac školi s plemenitom misijom

Prigodnim programom, uz prisustvo učenika, nastavnika i brojnih gostiju danas je u subotičkom Školskom centru sa domom učenika „Dositej Obradović“ obeležen Dan škole. Svečanosti je prisustvovao i gradonačelnik Subotice Stevan Bakić koji je, tim povodom, rekao da je ova škola jedna od nekoliko u našoj zemlji koja se, još od 1947. godine, posebno bavi obrazovanjem dece oštećenog sluha.|

„Malo je gradova u Srbiji sa takvim spektrom obrazovnih i socijalnih ustanova kakve rade u Subotici, i to veoma uspešno. Školski centar sa domom učenika 'Dositej Obradović' obavlja izuzetno važnu društvenu misiju rehabilitacije, edukativnog i profesionalnog osposobljavanja gluvih i nagluvih lica. To ovoj ustanovi daje važnu socijalnu dimenziju, jer ona decenijama pomaže generacijama dece da vode kvalitetniji i samostalniji život“, istakao je Bakić.

Naglasio je da je danas ta plemenita misija proširena i na decu sa drugim smetnjama u razvoju i da ovaj školski centar daje veliki doprinos kvalitetu specijalizovanog obrazovanja u ovom gradu.

„Ovom prilikom želim da naglasim da i Grad Subotica, i ja lično, izuzetno cenimo tradiciju ove ustanove, kao i sve ono što je aktuelno od programa i aktivnosti. Rukovodstvo ove škole može da se osloni na nas i da bude uvereno da ćemo uvek adekvatno podržavati njen rad i težiti da unapredimo uslove pod kojima se on odvija. Dokaz te naše podrške je i da smo za 2021. godinu opredelili 2,63 miliona dinara za izradu projektno-tehničke dokumentaciju za rekonstrukciju ove škole. To bi trebalo da se uradi tokom avgusta, a nakon završetka projektno-tehničke dokumentacije preduzećemo sve da u narednoj godini dođe do realizacije tog projekta. Još jednom vam čestitam Dan škole”, rekao je gradonačelnik Bakić.

Direktor Školskog centra sa domom učenika „Dositej Obradović“, Nataša Nimčević, navela je kako se nakon višegodišnje pauze ponovo obeležava Dan škole i da je privilegija biti deo ovog kolektiva ponosnog što njihova škola nosi ime prosvetitelja i narodnog učitelja.

„Još ponosniji jer smo to ime sami birali 2014. godine kada smo, u skladu sa inkluzivnim trendovima društva, odbacivali stari naziv ustanove. Iako potpuno različitog značenja od onoga što je bila Dositejeva Velika škola, ova naša je 'velika' po mnogo čemu. Kao što je Dositej celo svoje delo posvetio težnji da 'otvori oči' narodu, da ga poduči, da mu bude od koristi, tako i naša škola ima sličnu misiju: da decu sa smetnjama u razvoju poduči, da im bude od koristi, da im uz svakodnevna 'naravoučenija' olakša život“, rekla je Nataša Nimčević.

Prisutnima se obratio i Mihalj Vermeš, predsednik Školskog odbora Školskog centra sa domom učenika „Dositej Obradović“.

Školski centar je ustanova koja ima dugu tradiciju. Osnovan je 1945. godine u Inđiji, kao prvi Dom za gluvonemu decu Vojvodine, a dve godine kasnije premešta se iz Inđije u Suboticu. U zgradu u kojoj se sada nalazi preseljen je 1962. godine. Razvijajući se, škola je nekoliko puta menjala ime: od Doma i škole za gluvonemu decu, preko Školskog centra za vaspitanje i obrazovanje slušno oštećenih lica – do Školskog centra sa domom učenika „Dositej Obradović“.