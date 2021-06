VATROMETI REDOVNA POJAVA: Svake noći gori nebo nad Loznicom

Nekada se znalo, vatromet je bio rezervisan za najluđu noć i tada bi, tačno na susretu stare i nove godine, počelo da prašti i "gori nebo". Šarali su vatrometi noć i za Badnje veče i Srpsku novu godinu i to bi bilo to, nekoliko sekundi kada nebo zasvetli u raznim bojama i kraj. U Loznici je međutim, poslednjih nekoliko meseci sudeći po vatrometima stalno novogodišnja noć jer grme bukvalno svako veče i to tačno u ponoć.

"Volim da vidim vatromet, baš je lepo, ali mi ga smučiše u poslednje vreme. Nema noći da ne prašti, jedne se vidi i čuje bolje, druge ne tako jako, valjda zavisi gde ga ispaljuju, ali nema ponoći bez toga. Nemam pojma šta toliko ljudi slave, nije valjda svaku noć neko veselje. Više puta se desilo da taman zaspim, a ono počne da pucai. Sreća pa ti vatrometi ne traju dugo", priča jedan stariji Lozničanin, a slični komentari mogu se danima čuti po gradu.

Pre se nije tako lako ni dolazilo do vatrometa, uglavnom pred novogodišnje praznike kada su u gradu otvarane prodavnice pirotehnike. Sada je druga priča. Jedan od Lozničana koji prodaju vatromete "neće reklamu", ali hoće da kaže šta se dešava.

"U većim gradovima se pirotehnika prodaje cele godine, valjda zbog navijača kojima stalno trebaju one baklje i slične stvari.U poslednje vreme i ovde ima mušterija i povećana je prodaja vatrometa. Možda ljudi nisu zbog ove korone mogli da prave slavlja pa su onda vatrometom obeležavali neki njima bitan događaj. Uglavnom, kažu da je nekome punoletstvo pa vatrometom u ponoć označe dolazak 18. rođendana, ali se ispaljuju i za venčanja i slične lepe prilike. Sada se kupuju i dimovi kada se rodi dete. Ako je devojčica ide crveni, a za dečake plavi dim, tako se jednostavno obavesti okolina koji je pol deteta. Stigla je nova moda, a dokle će biti aktuelno ovoliko ispaljivanje vatrometa videćemo", kaže on.

Kutije vatrometa su po cenama za svaki džep, od najmanjih za 600 pa do velikih od oko 16.000 dinara. Uglavnom "idu" oni do 3.000, pretežno od 1.200 do 2.500, sa oko tridesetak izbačaja i trajanju od dvadeset do trideset sekundi. Većini se sviđa sezona vatrometa, kažu, dosta nam je loših stvari, posebno u poslednjih godinu i nešto dana, a opet drugi se uplaše kad usred noći zagrmi. Toliko je ispaljivanje vatrometa postalo redovno da je iznenađenje ako se u nekom delu grada jednu noć to ne dogodi. Uglavnom, u Loznici je sezona vatrometa, neke to obraduje, druge nervira, ali na žalost prvih, a radost drugih sve se završi vrlo brzo pa opet utihne noć.

