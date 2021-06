PRIRODNO BOGATSTVO NADOMAK INĐIJE: Krčedinska ada pravi raj za životinje, turisti je obožavaju jer je DUNAV OVDE NAJLEPŠI!

Tokom pandemije koronavirusa ljudi nisu mogli da odlaze na more, te su sve više obilazile prirodna bogatstva Srbije i boravili u našim mestima.

Trend bi mogao da se nastavi i ove sezone, a jedan od predloga je definitivno Krčedinska ada nadomak Inđije. Prelepo ostrvo koje se smestilo na najlepšem delu Dunava, a na prelepom prizori pozavidele bi nam i najveće evropke prestonice.

foto: Kurir Televizija

Ona je poslednja stanica na kojoj divlje, a poslednja na kojoj domaće životinje slobodno šetaju. Jedini način da dođete do Krćedinske ade je čamcem, te ćete posle 20 minuta vožnje ugledati ostrvo i na njemu životinje, kojih ima oko dve hiljade.

Direktor turističke organizacije opštine Inđija Milan Bogojević otkrio je kako je nastalo ovo ostrvo.

foto: Kurir Televizija

- Postoji priča da je Dunav isekao, da je pravio vremenom kako voda traži put, tako ade i nastaju, tako što što se određeni rukavci isprepletaju, voda nađe put i napravi adu. Ovde je specifično to što je Krčedinska ada rasprostranjena na 12 hektara i to je najveća ada na Dunavu. Ona je jedan nebrušeni dijamant - rekao je Bogojević, dodajući da ovo prelepo mesto uglavnom obilaze ljudi iz Beograda i Novog Sada.

- Dolaze prvenstveno jer im je blizu, drugo, ljudi su željni da vide jednu poslednju oazu, da vide prirodu i da pokaže deci kako izgleda krava, a da to nije na zatvorenom mestu - rekao je Milan Bogojević.

foto: Kurir Televizija

On je otkrio i šta se još to nalazi u turističkoj ponudi Inđije.

- Inđija je jedan privatni gigant i svi je znaju po velikim investicijama, pa privreda je zasenila tu našu divnu prirodu. Inđija ima 27 kilometara obale Dunava i Frušku goru na kojoj se nalaze prelepi Čortanovci, određeni deo ljudi ne zna da pripadaju opštini Inđija, a dolazili su. Tu je Krčedin, Beška, Stari Slankamen koji je prelep. Stari Slankamen je bilo omiljeno izletište Beograđana od presjedinjenja Vojvodine 1918. godine, pa sve do 1968. kada se napravila specijalna bolnica i kada su se zatvorili hoteli. Do tada su tri puta dnevno ogromni turistički brodovi išli od Beograda do Starog Slankamena, ljudi su tu provodili dan, to je bio jednodnevni turizam i vraćali su se uveče - rekao je Bogojević.

