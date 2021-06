KRAJ PODSTANARSKOG ŽIVOTA: U Loznici svečano uručeni ključevi stanova za 60 porodica

LOZNICA – Svečano uručenje ključeva 60 novih stanova izbegličkim porodicama iz BiH i Hrvatske koje imaju prebivalište u Loznici, urađenih u okviru Regionalnog stambenog programa (RSP) u Srbiji, upriličeno je danas (19.6) u Loznici, uoči sutrašnjeg Svetskog dana izbeglica.

Zgrada je sagrađena u Lozničkom Polju, pored još jedne, sa upola manje stanova, a u novoj je polovina stanova za zakup sa mogućnošću kupovine, a polovina za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima.

- Ovo je veliki dan za one koji će od danas osetiti toplinu vlastitog doma. Loznica je otvorenog srca prihvatila sve koje je golema nevolja dovela ovde. Lozničani su uvek imali prostrano srce, a lokalna samouprava zajedno sa našom državom i Vladom razumevanje da pomogne i bude dobar partner. U ovom gradu je proteklh godina urađeno više ovakvih objekata, a samo na ovoj lokaciji smo ulažući u zemljište, putnu, komunalnu, energetsku infrastrukturu, priključke izdvojili blizu 50 miliona dinara. Ako tome dodamo prethodno sagrađene objekte i aktivnosti na Lagatoru to je značajno više. Srećni smo što je Loznica bogatija za nove sugrađane koji će dati dodatni impuls popravljanju uslova života u našoj sredini. Želim vam da do vaših stanova dopiru lepe vesti i dolaze dobri ljudi – kazao je gradonačelnik Vidoje Petrović uoči predaje ključeva

foto: T.Ilić

Ispred EU, koja je najveći donator i za ovaj objekat je iz Fonda RSP izdvojeno više od 1,2 miliona evra, govorio je Dirk Lorenc, predstavnik njene delegacije u Srbiji

- Na ovom primeru vidimo solidarnost naroda EU sa ljudima u Srbiji i na Zapadnom Balkanu kojima je potrebna pomoć. EU je posvećena zajedničkom cilju na kom radi sa Srbijom da obezbedi trajna stambena rešenja preostalim izbeglicama iz ratova na prostoru Jugoslavije. Sa 236 miliona evra EU je najveći donator RSP. Uprkos pandemiji Vlada Srbije i njeni partneri uz pomoć EU programa nastavili su da rade da izbegličke porodice dobiju krov nad glavom. Zajedno smo nade pretvorili u realnost- poručio je on dok se u ime budućih stanara zahvalila Nataša Topo i svima poželela srećan novi početak.

Do kraja ove godine na području Grada Loznice ukupno će biti zbrinuto 388 porodica, od toga 137 kroz dodelu stanova, 175 građevinskog materijala na ime poboljšanja uslova stanovanja, 66 otkupom seoskih domaćinstava i deset dodelom i izgradnjom montažnih kuća. Inače, potrebu za trajnim zbrinjavanjem na teritoriji grada Loznice ima još oko 165 porodica izbeglih lica i deset porodica interno raseljenih lica sa Kososva i Metohije.

foto: T.Ilić

Svečanosti su prisustvovali Vladimir Cucić, komesar za izbeglice i migracije Srbije, Ričard Holi, predstavnik Ambasade Švajcarske u Srbiji, Ružica Banda iz OEBS-a i Stefani Krause iz UNHCR. Inače, RSP je višegodišnji zajednički program Srbije, BiH, Crne Gore i Hrvatske, koji ima cilj da obezbedi trajna stambena rešenja za najugroženije izbegličke porodice u regionu.

Pored danas useljenje na jesen stanare treba da primi i četvrta ovakva zgrade sa 30 stanova na Lagatoru. Inače, ispred nove zgrade simbolično su zasađeni kosovski božuri koji su ’’srpske čuvarkuće’’.

(Kurir.rs/T.Ilić)