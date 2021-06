ZA 5 DANA VIŠE OD 1.500 KUPAČA: Sjajan start kupališne sezone u Loznici, očekuje se još više posetilaca bazena

Prošle godine na gradskom kupalištu, sa dečjim i velikim bazenom, prvog posetioca imali su tek 26. juna, desetog dana rada, a ove su od otvaranja 16. juna do juče već prodali oko hiljadu i po ulaznica. Posetilaca je bilo i više jer se u tu brojku ne računaju deca do sedam godina koja imaju besplatan ulaz i kupači sa sezonskim kartama.

Prema rečima Stefana Mitrića, upravnika bazena Ustanove za fizičku kulturu ‘’Lagator’’, sezona je počela dobro, a i narednih dana očekuje se sve bolja poseta jer su za Loznicu najavljene visoke dnevne temperature. Samo za vikend ovde je bilo više od hiljadu kupača, a on kaže da su na bazenu potpuno spremni za još veću posetu. Imaju devet licenciranih spasilaca, medicinsku službu, redare, a osim osveženja u dva bazena posetioci mogu igrati stoni tenis ili se okrepiti u kafiću na otvorenom.

foto: S. Mitrić

Kao i svih prethodnih 13 sezona vodi se računa o higijeni, a ispravnost vode na kupalištu redovno kontroliše Zavod za javno zdravlje u Šapcu i do sada nikada nije bilo problema. Ponovo će, kao i svih prethodnih sezona osim prošle zbog pandemije, biti organizovana besplatna obuka dece neplivača. Interesovanje je kao po pravilu ponovo bilo veliko tako da su sva mesta popunjena, a prva grupa trebalo bi da počne sa radom prvoga dana jula, a druga dvadeset dana posle. Bazeni će sve do prvog septembra raditi svakodnevno od 8 do 20 časova, dnevna ulaznica je 180 dinara, za decu do sedam godina ulaz je besplatan, sezonske su za studente i učenike tri, a odrasle četiri hiljade dinara.

Inače, prošloga leta na kupalištu je prodato oko 18.000 ulaznica, a prema početku ove očekuje se da će sigurno biti mnogo bolja, samo da leto ne izda.

Kurir.rs/T.I.